ناشدت نقابة الصناعيين الإسرائيليين أصحاب المصانع في شمال إسرائيل الاستعداد لسيناريوهات انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وتوقف إمدادات الغاز الطبيعي، وتعطيل حركة الشاحنات والخدمات في الشبكة الخلوية، على خلفية تصاعد القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في لبنان والخوف من تحوُّله إلى حرب شاملة.

وقال تعميم أُرسلَ إليهم: "وفقاً للسيناريوهات التي قدّمتها لنا الوزارات الحكومية، يُحتمَل جدّاً انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد لمدة تصل إلى 72 ساعة".

وأضاف أنه "بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي، سيُوقَف تَدفُّق الغاز الطبيعي إلى المصانع، إلى جانب الأعطال الأخرى التي تتطلب الاستعداد المسبق"، حسب موقع كالكاليست العبري.

وأوضح الموقع أن نحو 700 مصنع بدؤوا التحقق من الأنظمة الاحتياطية لاستهلاك الكهرباء أو الغاز الطبيعي، لتخزين الوقود وزيادة مخزون الموادّ الأولية، كما وجّهَت النقابة نصيحة إلى المصانع بدعم أنظمة اتصالاتها بالهواتف الفضائية، خوفاً من حدوث أعطال كبيرة في الشبكة الخلوية.

وأضاف: "أنشأت غرفة عمليات محمية استعداداً للحرب مع حزب الله، ستعمل من ملجأ في تل أبيب، ومن خلالها ستكون علاقتها مع المصانع وخدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية".

وتستند سيناريوهات انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة في أجزاء كبيرة من إسرائيل إلى تقييم مفاده أنه خلال حرب شاملة، سيحاول حزب الله استخدام الصواريخ الدقيقة و"الطائرات الانتحارية المسيَّرة" لمهاجمة البنى التحتية الحيوية المستخدمة لإنتاج ونقل الكهرباء.

في غضون ذلك قال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه حتى في حالة التوقف المؤقَّت عن القتال في غزة، كجزء من الترويج لصفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، فإن إسرائيل لن توقف هجماتها ضد حزب الله وستكون أهدافها في الشمال أكثر كثافة.

وتشنّ إسرائيل عدواناً مدمّراً على قطاع غزة منذ إعلان حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، راح ضحيتها 29 ألفاً و878 شهيداً و70 ألفاً و215 مصاباً، حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة الثلاثاء.