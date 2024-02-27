سياسة
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خططت لهجمات ضد القوات التركية.. تحييد إرهابية بتنظيم PKK في سوريا
حيّدت الاستخبارات التركية إرهابية بتنظيم PKK/YPG، إثر عملية أمنية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
خططت لهجمات ضد القوات التركية.. تحييد إرهابية بتنظيم PKK في سوريا
الإرهابية بتنظيم PKK "آزادي ديريك" / صورة: AA
27 فبراير 2024

أعلنت مصادر أمنية تركية، الثلاثاء، تحييد الإرهابية أمينة سيد أحمد، المسؤولة في ما يسمى تنظيم PKK/YPG الإرهابي، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وحسب معلومات المصادر الأمنية، فقد حيَّد جهاز الاستخبارات التركي الإرهابية المعروفة بالاسم الحركي "آزادي ديريك" إثر عملية أمنية بمدينة القامشلي بعد متابعتها فترة والكشف عن تخطيطها لعمليات ضد قوات الأمن التركية.

وأوضحت المصادر أن الإرهابية المذكورة انضمت إلى التنظيم الإرهابي عام 2011، وكانت مسؤولة "تأمين الصواريخ واستخدامها" في التنظيم الإرهابي، وهي من أمرت بتنفيذ الهجمات ضد قوى الأمن التركية في منطقة "غصن الزيتون" من بلدة تل رفعت.

كما تبين أن الإرهابية أمرت أيضاً بشنِّ هجمات صاروخية استهدفت المدنيين في مدينة كلس جنوبي تركيا.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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