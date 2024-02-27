أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الثلاثاء، تدمير 3 زوارق مسيَّرة وصاروخين من نوع "كروز" مضادَّين للسفن، وطائرة مسيَّرة في مناطق تابعة لسيطرة جماعة الحوثي باليمن.

وأوردت القيادة المركزية في بيان عبر منصة إكس، أنه "في الساعة 16:45 (13:45ت.غ) والساعة 23:45 (20:45ت.غ) الاثنين بتوقيت صنعاء، دمّرت قوات القيادة المركزية الأمريكية 3 زوارق غير مأهولة، وصاروخَي كروز مضادَّين للسفن، ومسيَّرة هجومية".

وقالت "سنتكوم" إن الأسلحة المدمَّرة "كانت جاهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر، فيما كانت الطائرة المسيَّرة تحلّق فوق البحر".

و"حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية القوارب والصواريخ والمسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة"، بحسب البيان.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية في وقت سابق الاثنين عن هجوم أمريكي-بريطاني بـ5 غارات استهدفت محافظة الحديدة غربي البلاد.

في السياق نفسه أعلنت الحكومة اليمنية أنها بصدد ترتيبات لـ"سحب آمن" للسفينة البريطانية "روبيمار" المتروكة في خليج عدن منذ إصابتها بهجمات حوثية في 18 فبراير/شباط الجاري.

جاء ذلك في تصريح لوزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المؤقتة عدن وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وفي 18 فبراير/شباط الحالي أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن "روبيمار"، التي تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، في خليج عدن بعدة صواريخ بحرية، ما أدى إلى تعرُّضها لإصابة بالغة وتعريضها للغرق.

وبينما أوضح أن "السفينة تبعد نحو 11 ميلاً من أقرب نقطة إلى البر اليمني"، أشار الشرجبي إلى أن الحكومة "تبذل كل ما بوسعها للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للسفينة المنكوبة".

والسبت أعلنت "سنتكوم" عن تسرُّب نفطي من السفينة البريطانية، محذرة من أن "ينتقل إلى البحر الأحمر مما يفاقم هذه الكارثة البيئية".

وأعلن الحوثيون وقتها أنهم سيسمحون بسحب "روبيمار"، مقابل إدخال مساعدات إغاثية لقطاع غزة الذي يعاني بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر "تضامناً مع قطاع غزة".

ومع تدخُّل الولايات المتحدة وبريطانيا واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".