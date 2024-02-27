لليوم 144 على التوالي يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، مخلفاً مزيداً من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلا في البنية التحتية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى "29 ألفاً و878 شهيداً و70 ألفاً و215 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 96 شهيداً و172 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن عدداً من الضحايا "لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات"، لافتة إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى هؤلاء الضحايا".

وشنّ الطيران والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في غزة، تركزت على وسط القطاع وجنوبيه.

واستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقصف المدفعي المناطق الساحلية من جنوب القطاع، كما ارتفع عدد الشهداء إلى 9 جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بالقرب المستشفى الكويتي وسط مدينة رفح.

وفي وسط القطاع، قصفت مدفعيّة الاحتلال تلّ الهوا ودير البلح، وأفادت مصادر طبية بإصابة عدد من المواطنين باستهداف إسرائيلي لمنزل في المدينة.

وأوردت مصادر محلية انتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعدما قصفه جيش الاحتلال، إذ نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما شهدت أحياء الدرج والزيتون والصبرة بمدينة غزة، سلسلة غارات إسرائيلية أدّت إلى استشهاد وإصابة عديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة عشرات برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات غرب مدينة غزة، كما استُشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وسط المخيم الجديد غرب النصيرات.

انعدام الأمن الغذائي

ويناقش مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، بناء على طلب تقدم به مندوبا سويسرا وغويانا.

وبحسب ما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التي تلقاها مجلس الأمن في 22 فبراير/شباط من الشهر الجاري، يعيش قطاع عزة ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى تزايد المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحادّ في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث يزداد عدد التقارير عن الأسر التي تكافح من أجل إطعام أطفالها، وكذلك خطر الوفيات الناجمة عن الجوع في شمال القطاع.

وبحسب فِرَق برنامج الأغذية العالمية، فإن المواطنين يعانون "مستويات غير مسبوقة من اليأس"، فيما حذّرت الأمم المتحدة من أنّ 2,2 مليون شخص باتوا على شفا المجاعة.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن السكان في شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة.

خطر المجاعة

في السياق نفسه أكّد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين، أن خطر الجوع في غزة يتزايد كل يوم، في ظلّ انعدام حادّ للأمن الغذائي.

ولفت تشاباغين في منشور عبر حسابه بمنصة إكس إلى أن غزة تشهد انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وأضاف أن "نحو 80% من السكان يواجهون بالفعل ظروفاً طارئة أو كارثية لانعدام الأمن الغذائي الحادّ".

وأشار إلى معاناة أكثر من مليون طفل ومسنّ في مراكز الإيواء من خطر الجفاف وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم، حسب تقارير الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأردف: "هذه هي الحقيقة القاسية التي يواجهها الناس في غزة كل يوم"، مضيفاً: "أكرر دعوتي إلى وصول المساعدات الإنسانية آمنةً بلا عوائق لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة".