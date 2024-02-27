سياسة
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قطر متفائلة بشأن المفاوضات بين حماس وإسرائيل وتنفي التوصل إلى اتفاق
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل مستمرة، مشيراً إلى عدم وجود انفراجة يمكن الإعلان عنها، ولفت إلى أنهم متفائلون بشأن المفاوضات بين حماس وإسرائيل.
قطر متفائلة بشأن المفاوضات بين حماس وإسرائيل وتنفي التوصل إلى اتفاق
الأنصاري: لا انفراجة يمكن إعلانها بشأن المفاوضات بين حماس وإسرائيل / صورة: AA
27 فبراير 2024

أبدت الدوحة تفاؤلاً بالمفاوضات الجارية بين "حماس" وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين، مشيرة إلى أنه "لا توجد إلى الآن انفراجة يمكن الإعلان عنها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء: "متفائلون بالمفاوضات الجارية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى، ووقف إطلاق النار".

وأضاف الأنصاري: "الجهود مستمرة على مختلف الصُّعُد بشأن الوساطة، ولدينا عديد من التطورات التي جرت في إطارها".

ونوّه بأنه "لا انفراجة يمكن إعلانها بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأوضح المسؤول القطري أن بلاده لا يمكنها التعليق على تعليقات الرئيس الأمريكي جون بايدن، الذي توقع حدوث اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الاثنين المقبل.

وكان بايدن صرح، أمس الاثنين، في معرض ردّه على سؤال عن توقيت وقف إطلاق النار في غزة بأنه يأمل أن يحدث ذلك حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف بايدن: "مستشاري للأمن القومي أخبرني بأننا قريبون.. آمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول الاثنين المقبل".

ودعا الأنصاري جميع الأطراف إلى التهدئة، قائلاً: "نسعى للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود عراقيل".

وأشار إلى عدم وجود أي ضغط حقيقي من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة.

وتلعب قطر دوراً رئيسيّاً بارزاً في الوساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلّفت الحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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