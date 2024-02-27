سياسة
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قورتولموش: جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب.. ونحتاج إلى نظام عالمي مُنصف
قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن العالم يحتاج إلى "نظام جديد منصف وبعيد عن ازدواجية المعايير"، مشدداً على أن "ما اقترفه نتنياهو ومَن معه من جرائم حتماً لن تمضي دون حساب".
قورتولموش: جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب.. ونحتاج إلى نظام عالمي مُنصف
نعمان قورتولموش يؤكد أن جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين لم تمر دون حساب / صورة: AA Archive
27 فبراير 2024

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الثلاثاء، إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة "لن تمر دون عقاب"، مضيفاً أن المسؤولين عنها سيحاكَمون.

وأضاف قورتولموش، في كلمة له بشأن تطورات الأوضاع في غزة بالعاصمة التركية أنقرة، أنه "لا داعي لانتظار نتائج محكمة العدل الدولية" حول قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين لأن الضمير الإنساني والتاريخ حاكمهم بالفعل، مشدداً على أن "ما اقترفه نتنياهو ومَن معه من جرائم حتماً لن تمضي دون حساب".

وتابع المسؤول التركي أن "نتنياهو وعصابته دخلوا القائمة التي يتصدرها هتلر ووقفوا في صفه بالتاريخ وهذه أكبر هزيمة يمكن أن يتعرضوا لها".

وأكد قورتولموش أن الحرب في غزة "كشفت ما يعانيه العالم من تفرد في القرار الدولي"، لافتاً إلى أن "النظام العالمي بات غير قادر على حل القضايا المصيرية في العالم"، وتابع: "نحتاج إلى نظام عالمي جديد منصف وبعيد عن ازدواجية المعايير".

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن غزة تحولت إلى "مقبرة أطفال مفتوحة جراء المجازر الإسرائيلية"، مؤكداً أن "النظام العالمي ليست لديه القدرة على تحقيق السلام ونصرة المظلوم، وقد دُفن أيضاً في المقابر الجماعية التي نراها في غزة".

وقال إن غزة "أيقظت الضمير العالمي بعد الذي شهدناه من مجازر مفزعة ووحشية"، مشيراً إلى تواصل التضامن الشعبي حول العالم "دعماً للمظلومين في غزة".

ودعا رئيس البرلمان التركي شعوب العالم الإسلامي إلى "أن تعزز التضامن بينها وتولي قضية فلسطين أولوية".

وأكد أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفاً: "لا بد من الحيلولة دون الاستيطان الإسرائيلي، فهؤلاء ليسوا مستوطنين، بل محتلون غاصبون جاؤوا إلى منازل الناس وقُراهم وتسلقوها كالعصابات".

وحث رئيس البرلمان التركي المجتمع الدولي على ضرورة ضمان حماية جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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