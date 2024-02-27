اتهم أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي إسرائيل بأنها لم تترك قانوناً إلا وانتهكته، وأنها "لا قاعدة أخلاقية لها للأسف".

وذكر يلدز في تصريحات صحفية عقب تقديم تركيا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الاثنين، أن أنقرة حضرت عديداً من الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل التمييز ومعاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) ومعاداة السامية، و"ذُكر عديد من الحقوق والقواعد، ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، هذه الحقوق والقواعد ليست صالحة أو لا يمكن تطبيقها".

وشدّد نائب وزير الخارجية التركي على أن الحل الحقيقي للمسألة هو عودة إسرائيل إلى الشرعية الدولية.

كما أشار إلى أنه في معظم الآراء التي قدمتها الدول الأخرى في المحكمة، جرى الحديث عن الأطروحات التي تتماشى مع عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مثلما ذكرت تركيا.

وأكد أن "جميع المتحدثين متفقون في هذا، ولكن لسوء الحظ لا يمكن تطبيق ما يجري الحديث عنه بسبب الجمود في مجلس الأمن".

وأعرب عن أمله ألا تكون هناك عملية في رفح وأن تؤدي مفاوضات تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار الجارية إلى نتيجة وفتح الباب أمام السلام.

وأمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية التركي ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك في كلمته أمام جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.

برلماني تركي: إسرائيل بؤرة للظلم منذ تأسيسها

في السياق نفسه، وصف رئيس لجنة العدالة في البرلمان التركي جنيد يوكسل، إسرائيل منذ تأسيسها بأنها "بؤرة رئيسية للظلم وعدم الاستقرار تجاه الفلسطينيين والعالم الإسلامي".

وأكد في تصريحات صحفية عقب مشاركته في مرافعة تركيا أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل والقوى العالمية التي تدعمها تسببت في إحداث أضرار جسيمة ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضاً على السلم والاستقرار العالميين.

وأضاف أن "إسرائيل أُنشئت كممثل متغطرس ومعقل وقح للآيديولوجية الاستعمارية في الشرق الأوسط"، مشدداً على أنها ارتكبت فظائع لا يمكن إصلاحها، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومجازر مروعة في جميع أنحاء المنطقة.

وبدأت جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، من 19 فبراير/شباط الجاري وانتهت أمس الاثنين، بمشاركة أكثر من 50 دولة، قدمت مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".