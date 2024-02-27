سياسة
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في ذكرى وفاة أربكان.. أردوغان يصفه بـ"سياسي كرّس حياته لوطنه وأمته"
استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان الذي وافته المنية في 27 فبراير/شباط 2011، مشيراً إلى أن الراحل كرّس حياته لوطنه وأمته؛ وكان عالماً ورجل دولة وسياسياً.
في ذكرى وفاة أربكان.. أردوغان يصفه بـ"سياسي كرّس حياته لوطنه وأمته"
رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان / Others
27 فبراير 2024

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذكرى الثالثة عشرة لوفاة رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان الذي وافته المنية في 27 فبراير/شباط 2011.

واستذكر أردوغان في تدوينة على منصة إكس اليوم الثلاثاء، الراحل أربكان داعياً له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وقال أردوغان: إن الراحل أربكان كان عالماً ورجل دولة وسياسياً كرّس حياته لوطنه وأمته.

ونجم الدين أربكان ولد في 29 أكتوبر/تشرين أول 1926، ووافته المنية في 27 فبراير/شباط 2011، وهو مهندس وسياسي تركي، تولى رئاسة حزب الرفاه (السعادة حالياً) ورئاسة وزراء تركيا من الفترة بين 1996 و1997.

يذكر أن تركيا تحيي في 28 فبراير/شباط من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، إذ عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في ذلك التاريخ اجتماعاً مهّد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة"

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو/حزيران 1996 برئاسة الراحل نجم الدين أربكان اتهامات بـ"تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، إذ أرغم أربكان على تقديم استقالته بعدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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