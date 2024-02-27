سياسة
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"صحة غزة": مجمّع ناصر تحوّل إلى مكرهة صحية ويجب إجلاء 120 مريضاً
قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمّع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع إلى "مكرهة صحية" خلال حصاره واقتحامه، مشدّدة على ضرورة إجلاء نحو 120 مريضاً من المشفى لتلقي الرعاية الصحية بأماكن أخرى.
"صحة غزة": مجمّع ناصر تحوّل إلى مكرهة صحية ويجب إجلاء 120 مريضاً
وزارة الصحة في غزة تدعو لإخلاء نحو 120 مريضاً من مجمّع ناصر الطبي لتلقي الرعاية / صورة: AFP
27 فبراير 2024

دعت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إلى ضرورة إجلاء نحو 120 مريضاً من مجمّع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع إلى مستشفيات أخرى، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه تاركاً إياه بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة لتمكينه من تقديم خدماته.

وشددت الوزارة في بيان على الحاجة إلى إجلاء أكثر من 120 مريضاً من مجمّع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل المجمع إلى "مكرهة صحية خلال حصاره واقتحامه".

ولفتت إلى أن الطواقم الطبية بمجمع ناصر عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

كما أكدت أن المجمّع يحتاج إلى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو مليون و800 ألف مواطن.

وذكرت أن توقف المولّد (الكهربائي) ووقف الأوكسجين وتعطّل شبكة الصرف الصحي وانقطاع المياه وتكدس النفايات وعدم توافر إمكانيات طبية، يعيق العمل بمجمّع ناصر الطبي.

وطالبت وزارة الصحة في غزة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة لمجمّع ناصر الطبي، وبالضغط على الاحتلال للإفراج عن الكوادر الصحية كافة.

وأول أمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية التي كان أطلقها في 15 فبراير/شباط الجاري في المستشفى المكتظ بالجرحى والمرضى وآلاف النازحين، بزعم وجود نشاط لـ"حماس" داخله، وهو ما نفته الحركة.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال عاود اقتحام مجمّع ناصر الطبي عقب الانسحاب منه وتمركزه في محيطه ومحاصرته إلى جانب مشفى الأمل بالمدينة ذاتها، في وقت سابق من اليوم نفسه.

ومنذ أسابيع، يُصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية في خان يونس، وأجبر في الأيام الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج من مستشفى الأمل، ومجمّع ناصر الطبي بالمدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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