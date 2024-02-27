دخلت مجموعة "بافو غروب" التركية، الثلاثاء، بتعاون استراتيجي مع شركة "باراليل وايرليس"، لإنتاج الجيل القادم من معدات الاتصالات المتنقلة.

جاء الإعلان بحسب بيان صادر عن المجموعة التي قالت إنها ستبدأ بإنتاج وتسويق معدات الاتصالات المتنقلة واستكمال معارفها ومهاراتها.

ووفقا للتعاون فإن المجموعة والشركة التي تواصل أنشطتها في منطقة جغرافية واسعة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ودول القوقاز وأوروبا الشرقية وشمال إفريقيا، ستعملان على تسريع إنتاج وتوزيع معدات الاتصالات المتنقلة.

وتوفر شركة "باراليل" تقنية "غرين ران" وأجهزة برمجيات RRU/BBU وتكون مسؤولة عن ترويج هذه المنتجات وتوزيعها في المنطقة.

من ناحية أخرى، ستنتج مجموعة "بافو" في منشآتها في تركيا، وحدات أجهزة متوافقة مع المواصفات التي تحددها "باراليل".

كما ستوفر المجموعة التركية الدعم لأنشطة التسويق المتعلقة بالشبكة والتركيب في الموقع، والتكامل والصيانة والإصلاح في المنطقة المحددة.

وذكر الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "باراليل وايرلس" ستيف بابا، أنهم بفضل تعاونهم مع مجموعة "بافو"، في وضع جيد لتغيير قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول القوقاز وأوروبا الشرقية وشمال إفريقيا.

وأكد "لن يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز خبرة التصنيع المحلية في تركيا فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تقدم مهم في كفاءة استخدام الطاقة في معدات الاتصالات المتنقلة".

وصرح أنهم ملتزمون بنقل الصناعة إلى مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة من خلال استخدام تقنيات "أوبن ران" المبتكرة غير المتصلة بالأجهزة، وأن هذا التقدم التكنولوجي سيكون له تأثير تحويلي في البنية التحتية للاتصالات في المنطقة، وأنهم متحمسون حوله.

من ناحيته، أفاد سركان ألتن إيشيك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بافو"، أن هذا التعاون يمثل خطوة حاسمة في تشكيل البنية التحتية للاتصالات المستقبلية، وأنهم يهدفون إلى أن يصبحوا لاعباً عالمياً في إنتاج وتسويق معدات الاتصالات المتنقلة عالية التقنية.

وأشار إلى أنهم يخططون لأن يكونوا رائدين في الصناعة من خلال تقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة في تقنيات "أوبن ران"، وحلول لشبكات 4G و5G.

وقال في هذا الصدد "سيكون هذا التعاون مثالاً قوياً على الابتكار التكنولوجي والإنتاج المحلي والتعاون الدولي، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعزز دور تركيا في قطاع الاتصالات المتنقلة، وسوف يوسع نفوذنا في الصناعة، ويعزز ريادتنا على الساحة العالمية". ​​​​​​​