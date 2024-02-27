اتهمت الأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ"منع ممنهج" لوصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين يحتاجون للمساعدة.

وأكد ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الثلاثاء، أن تنفيذ عمليات إجلاء طبي وتوصيل مساعدات في شمال غزة أصبح شبه مستحيل.

وأشار لايركه إلى أن الأمر يزداد صعوبة في جنوب القطاع كذلك.

ومنع الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة جميع قوافل المساعدات المخطط لإرسالها إلى الشمال. وكانت آخر المساعدات التي سمح لها بالدخول في 23 يناير/كانون الثاني، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

كما حظر الاحتلال القوافل التي فتشها مسبقاً مراراً وتكراراً، أو أطلق عليها النار.

وكشف لايركه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت، أول أمس الأحد، قافلة نظمتها منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المرضى من مستشفى الأمل المحاصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لساعات، كما احتجزت عدداً من المسعفين.

وبيّن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" للصحفيين في جنيف أنه "على الرغم من التنسيق المسبق لجميع الموظفين والمركبات مع الجانب الإسرائيلي، فإن قواته أوقفت القافلة التي تقودها منظمة الصحة العالمية لحظة مغادرتها المستشفى ومنعتها من التحرك لعدة ساعات".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال أجبر المرضى والموظفين على الخروج من سيارات الإسعاف وجرد جميع المسعفين من ملابسهم، مضيفاً أن القافلة كانت تقل 24 مريضاً وظلت متوقفة طوال 7 ساعات.

وأكد لايركه اعتقال 3 مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت لاحق، على الرغم من أنه جرت مشاركة بياناتهم الشخصية مع القوات الإسرائيلية مسبقاً، مضيفاً أنه أُطلق سراح واحد منهم فقط حتى كتابة هذه السطور.

وشدّد على أن "هذا ليس حادثاً معزولاً. ... لقد تعرّضت قوافل المساعدات لإطلاق النار، ومُنعت بشكل منهجي من الوصول إلى المحتاجين".

وقال إن "عدم توفير التسهيلات الكافية لإيصال المساعدات في جميع أنحاء غزة يعني أن العاملين في المجال الإنساني معرضون على نحو غير مقبول لخطر الاعتقال أو الإصابة أو ما هو أسوأ".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".