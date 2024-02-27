أقرّ جيش الاحتلال ما نشرته وسائل إعلام عبرية باستخدام مقاتلي "حماس" شرائح اتصالات إسرائيلية ساعدت في تنفيذ هجوم "طوفان الأقصى"، لكنه اعترض على أعداد الشرائح.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت، أمس الاثنين، تفعيل مقاتلي حركة حماس في غزة شرائح اتصالات إسرائيلية قبل هجوم "طوفان الأقصى".

وقالت القناة الـ14 العبرية، أول أمس الأحد، إنه جرى تفعيل نحو ألف شريحة اتصال بصورة متزامنة قبل ساعات من هجوم "حماس" على جنوبي إسرائيل.

وعلّق جيش الاحتلال على هذه التقارير قائلاً إنه "عند نحو منتصف الليل، قبل الهجوم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، رصدت الاستخبارات تشغيل العشرات من شرائح SIM الإسرائيلية في غزة، وليس 1000 شريحة".

ونفى بيان للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)،، تفعيل 1000 شريحة اتصال إسرائيلية، وقال إنه عملياً "تراكمت مؤشرات عدة، شملت، من بين أمور أخرى، تفعيل عشرات الشرائح فقط، التي فُعلت في أحداث سابقة في الماضي".

ولأن الأجهزة المزودة بشرائح SIM إسرائيلية جرى تفعيلها في الماضي من دون حدوث أي شيء، فقد دفع هذا مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية إلى الاعتقاد بأن حماس ربما تنفذ تدريباً كما فعلت في الماضي، ولم يُنظر إلى هذا على أنه علامة نهائية على هجوم مخطط له، وقرروا مواصلة المشاورات بشأن هذه المسألة طوال الليل، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وقال "تايمز أوف إسرائيل" إن شرائح الاتصال على الأغلب مكنت عناصر حماس من التواصل بشكل أفضل جنوبي إسرائيل في أثناء الهجوم.

بعد أيام من هجوم حماس، أعلن رئيس الشاباك، رونين بار، مسؤوليته عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس.

وفي رسالة إلى موظفي الشاباك، قال بار: "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذناها، فإننا للأسف، يوم السبت، فشلنا في تقديم تحذير كاف يسمح لنا بإحباط الهجوم. وبصفتي رئيساً للمنظمة، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي".

والشهر الماضي، دعا بار الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشكل فوري، "لبحث الإخفاقات" التي وقعت خلال الهجوم.