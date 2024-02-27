سياسة
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بعد اجتماع مع نظيره شابس.. غولر يلتقي رئيس الأركان البريطاني في لندن
التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، رئيس الأركان العامة البريطاني الأدميرال أنتوني ديفيد راداكين، بعد لقائه نظيره البريطاني غرانت شابس في إطار زيارة رسمية يجريها إلى بريطانيا، إذ بحث معه قضايا الدفاع والأمن.
بعد اجتماع مع نظيره شابس.. غولر يلتقي رئيس الأركان البريطاني في لندن
وزير الدفاع التركي يجري زيارة رسمية إلى بريطانيا / صورة: AA
27 فبراير 2024

التقى وزير الدفاع الوطني يشار غولر، اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان العامة البريطاني الأدميرال أنتوني ديفيد راداكين، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى بريطانيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن غولر عقد اجتماعاً مع راداكين، إذ ترأسا خلاله وفدي البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن.

وعقب الاجتماع أجرى الوزير غولر في وقت لاحق زيارة لسفارة تركيا في لندن وتلقى معلومات حول عملها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، جرى استقبال الوزير غولر بمراسم عسكرية لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع البريطانية، بالعاصمة لندن.

وذكر بيان من وزارة الدفاع التركية أنه بعد مراسم الاستقبال عُقد اجتماع بين وفدي البلدين برئاسة غولر ونظيره البريطاني غرانت شابس.

وأوضح البيان أنه جرى كذلك خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الدفاعية والأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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