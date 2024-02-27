سياسة
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وسط قصف متبادل بين إسرائيل و"حزب الله".. الأمم المتحدة تحذّر من "تحول مقلق"
أعلن "حزب الله" في أكثر من بيان استهدافه قاعدة ميرون العسكرية في شمالي إسرائيل، بينما أكد جيش الاحتلال استهدافه بلدات في جنوبي لبنان، على حين حذرت الأمم المتحدة من "تحول مقلق" بسبب توسع القصف بين الجانبين.
وسط قصف متبادل بين إسرائيل و"حزب الله".. الأمم المتحدة تحذّر من "تحول مقلق"
غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في قرية جبشيت جنوبي لبنان / صورة: AFP
27 فبراير 2024

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، استهدافه لمرتين قاعدة ميرون العسكرية في شمالي إسرائيل، "رداً" على غارات إسرائيلية طالت الاثنين شرقي لبنان وأخرى استهدفت عدداً من البلدات الجنوبية.

يأتي هذا في وقت حذرت الأمم المتحدة من "تحول مقلق" في تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وتعدّ الضربات الإسرائيلية، الاثنين، في محيط مدينة بعلبك أول استهداف إسرائيلي لحزب الله خارج نطاق الجنوب، منذ بدء تبادل إطلاق النار بينهما، على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد حزب الله، الثلاثاء، أنه استهدف "قاعدة ميرون للمراقبة الجوية.. بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات".

وأوضح أن الضربات جاءت "رداً على العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك"، وهو الرد الثاني له بعد إعلان استهدافه الاثنين قاعدة عسكرية في هضبة الجولان المحتلة بستين صاروخاً.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه رصد إطلاق نحو 35 قذيفة صاروخية من جنوبي لبنان باتجاه منطقة ميرون، من دون إصابات أو أضرار.

وأفاد بأنّ طائراته المقاتلة أغارت على موقع عسكري وبنى تحتية تابعة للحزب في مناطق عدة في جنوبي لبنان. وطالت إحدى الغارات أطراف بلدة البيسارية الواقعة على بعد 35 كيلومتراً عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وفي وقت لاحق، أعلن حزب الله في بيانين منفصلين استهدافه مجدداً قاعدة ميرون "بدفعة من صواريخ ضد الدروع"، وكذلك مقر قيادة لفرقة إسرائيلية في جعتون "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" التي طالها القصف لأول مرة منذ بدء التصعيد.

من جانبها، حذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوبي لبنان (يونيفيل) في بيان، الثلاثاء، من "تحول مقلق" في تبادل إطلاق النار. وقالت "نشهد الآن توسعاً وتكثيفاً للضربات" داعية "جميع الأطراف المعنيّة على وقف الأعمال العدائية لمنع مزيد من التصعيد".

وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا في بيان عن قلقها "إزاء التوسّع التدريجي في تبادل إطلاق النار" عبر الحدود. وحثّت الطرفين على "الوقف الفوري لدوامة العنف الخطرة".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفاً متقطعاً أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية ونزوحاً جماعياً وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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