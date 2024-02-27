سياسة
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بايدن: اتفقنا مع إسرائيل على وقف نشاطها العسكري في رمضان
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجود توافق مع إسرائيل على وقف نشاطها العسكري في غزة خلال شهر رمضان من أجل إخراج المحتجزين، مشيراً إلى أن الطريق إلى وقف إطلاق النار "صعب".
بايدن: اتفقنا مع إسرائيل على وقف نشاطها العسكري في رمضان
الرئيس الأمريكي جو بايدن: توافق مع إسرائيل على وقف نشاطها العسكري بغزة في رمضان / صورة: Reuters
27 فبراير 2024

صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بأن ثمة توافقاً مع إسرائيل على وقف نشاطها العسكري في قطاع غزة خلال شهر رمضان الذي يحل في 11 مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي لشبكة "إن بي سي نيوز"، خلال مشاركته في برنامج تبثه القناة، وأجاب عن أسئلة متعلقة بآخر المستجدات.

وحول وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ نحو 5 أشهر، قال بايدن: "طريق أمامنا، لكنه طريق صعب".

وفيما يتعلق بوضع الأسرى الإسرائيليين في غزة، أفاد: "أولاً يجب إطلاق سراح المحتجزين"، مضيفاً أنهم اتفقوا مع الجانب الإسرائيلي على "وقف أعمالهم العسكرية خلال شهر رمضان" من أجل إخراج جميع المحتجزين.

وشدد بايدن على أنه على إسرائيل أن تغتنم الفرصة لتحقيق السلام لنفسها وللفلسطينيين، مضيفاً: "ليس من الضروري أن تكون يهودياً لتكون صهيونياً. أنا صهيوني. إن لم تكن هناك إسرائيل، لن يكون أي يهودي في العالم آمناً".

وأوضح أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، فيمكن إحراز تقدم في اتجاه مختلف، وأنه في مثل هذ ه الحالة "يمكن التوصل إلى حل الدولتين الذي يضمن أمن إسرائيل واستقلال فلسطين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وخلال زيارته نيويورك، أجاب بايدن عن سؤال للصحفيين حول توقيت التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قائلاً: "آمل ذلك بحلول نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "قال مستشاري للأمن القومي إننا قريبون للغاية، ولكن لم يُنتهَ منه بعد، وآمل التوصل لوقف إطلاق النار بحلول الاثنين المقبل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي عسكري وسياسي، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية، ونزوحاً جماعياً وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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