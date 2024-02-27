طالب نحو 9 آلاف شخص، بينهم فنانون ومديرو متاحف باستبعاد إسرائيل من معرض بينالي البندقية للفنون هذا العام لارتكابها "إبادة جماعية" في غزة. ووقعوا على ذلك عبر الإنترنت.

واعتبر "تحالف الفن لا الإبادة الجماعية" في بيان نشره على الإنترنت أن أي تمثيل رسمي لإسرائيل على الساحة الثقافية الدولية يعد بمنزلة تأييد لسياساتها وللإبادة الجماعية في غزة.

وذكر التحالف أن معرض بينالي البندقية سبق أن حظر جنوب إفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصري التي تمثلت في حكم الأقلية البيضاء فضلاً عن استبعاده روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتصاعدت الانتقادات الدولية لإسرائيل، بما في ذلك عالم الفنون، جراء حربها المدمرة المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فيما رفض وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو الطلب ووصفه بأنه "غير مقبول من أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تهديد حرية الفكر والتعبير الإبداعي".

ولم يعلق المكتب الصحفي لبينالي البندقية على الطلب حتى اليوم الثلاثاء.

ومن بين من وقعوا على الطلب مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة فيصل صالح، والمصورة الأمريكية الناشطة نان جولدين، والبريطاني الذي يعمل في مجال الفنون المرئية جيسي دار لينج الحائز جائزة تيرنر العام الماضي.

ويعد بينالي البندقية، الملقب باسم "أولمبياد عالم الفن"، أحد الأحداث الرئيسية في تقويم الفنون العالمية.

ومن المقرر أن تضم نسخة هذا العام وعنوانها "الأجانب في كل مكان" أجنحة من 90 دولة في الفترة بين 20 أبريل/نيسان و24 نوفمبر/تشرين الثاني.