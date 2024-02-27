سياسة
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الأمم المتحدة: ثلاثة أرباع السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إن نحو 16.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في سوريا، إذ تفاقم الوضع الإنساني بفعل استمرار الصراع وكارثة الزلازل العام الماضي.
الأمم المتحدة: ثلاثة أرباع السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية
نازحون بفعل استمرار قصف النظام السوري على المدنيين شمالي البلاد-أرشيفية/ صورة: AFP
27 فبراير 2024

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 16.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في سوريا، إذ فاقم استمرار الصراع وكارثة الزلازل العام الماضي من أوضاع السكان الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، الثلاثاء، خلال مشاركته في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

وأشار غريفيث إلى أن زلازل قهرمان مرعش كانت من أشد الزلازل التي شهدها العالم خلال قرن، لافتاً إلى أن الكارثة أودت بحياة آلاف الأشخاص في كل من تركيا وسوريا.

وأوضح أن تأثير الزلزال كان أكبر بكثير في سوريا بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من 12 عاماً، مشيراً إلى ضرورة إعادة بناء الخدمات الأساسية وأماكن الإيواء.

وأكد أن الوضع في سوريا تفاقم خلال العام الماضي، مشيراً إلى حاجة نحو 16.7 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، "وهذا يعادل نحو ثلاثة أرباع مجموع السكان".

وأضاف أن الصراعات المستمرة في سوريا أدت إلى تراجع الخدمات الأساسية وإمدادات المياه وتدهور الوضع الاقتصادي.

وأردف: "أكرر دعوتي لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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