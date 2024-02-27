سياسة
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مركز مكافحة التضليل يفنّد ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع لبنانية
فنّد مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصالات التركية ادعاءات مركز أبحاث إسرائيلي بوجود "مواقع صواريخ في بلدة جبيل وقضاء كسروان في لبنان"، مؤكداً أن هذه المنشآت لا علاقة لها بادعاءات إسرائيل باستهداف مجمّع عسكري أو موقع صواريخ.
مركز مكافحة التضليل يفنّد ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مواقع لبنانية
آليات للجيش اللبناني في موقع  جرى استهدافه من  الاحتلال الإسرائيلي في بعلبك اللبنانية / صورة: AA
27 فبراير 2024

فنّد مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصالات التركية ادعاءات مركز أبحاث إسرائيلي حول قصف "منشآت عسكرية في لبنان"، مؤكداً أن تلك المزاعم غير صحيحة.

وقال المركز في تدوينة على منصة إكس، الثلاثاء، إن الادعاء المتعلق بالصور التي نشرها مركز الأبحاث والتعليم الإسرائيلي ALMA بوجود "مواقع صواريخ في بلدة جبيل وقضاء كسروان في لبنان" غير صحيح.

ولفت إلى أن وزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية أوضحت أن الصور الدعائية الإسرائيلية أظهرت مرافق مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وتحديداً النفق الذي شُيّد لتحويل مياه نهر إبراهيم.

وبيّن أن الصور أظهرت إنشاء سد الجنة وكذلك الحفريات في الوادي المحيط بالسد، مشدداً على أن هذه المنشآت لا علاقة لها بادعاءات إسرائيل بوجود مجمع عسكري أو موقع صواريخ.

وأكد مركز مكافحة التضليل أنه "قد ثبت أن إسرائيل تحاول التلاعب بالرأي العام العالمي من أجل استهداف المنطقة".

ودعا إلى عدم الالتفات إلى الدعاية الإسرائيلية التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على الهجمات والجرائم.

وصباح الثلاثاء، أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمالي إسرائيل "بدفعة صاروخية كبيرة"، رداً على ‏قصف تل أبيب مدينة بعلبك شرقي لبنان الاثنين، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود مع لبنان، وهي أبعد الأهداف التي تعرضت للهجوم منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "هاجم مواقع في بعلبك يستخدمها نظام الدفاع الجوي التابع لمنظمة حزب الله، رداً على إطلاق الحزب صواريخ أرض-جو على طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز زيك (هرمز 450) وإسقاطها الاثنين".

وتلوّح إسرائيل بعملية عسكرية واسعة لإبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود في حال لم يجرِ التوصل إلى تسوية دبلوماسية بهذا الشأن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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