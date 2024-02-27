سياسة
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"نجاح حقيقي".. ألطون: مليار شخص في العالم يتابعون المسلسلات التركية
كشف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن نحو مليار شخص في أنحاء العالم يتابعون المسلسلات التي تنتجها تركيا.
"نجاح حقيقي".. ألطون: مليار شخص في العالم يتابعون المسلسلات التركية
ألطون: مليار شخص في العالم يتابعون المسلسلات التركية / صورة: AA
27 فبراير 2024

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن نحو مليار شخص في أنحاء العالم يتابعون المسلسلات التي تنتجها بلاده.

جاء ذلك في كلمة له بإسطنبول، الثلاثاء، خلال حفل انطلاق عرض مسلسل "محمد: سلطان الفتوحات"، على شاشة القناة التركية الرسمية الأولى (TRT 1).

وأشار ألطون إلى تطور صناعة السينما والمسلسلات في تركيا خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع.

وبيّن أن الطلب على المسلسلات التركية في الساحة العالمية زاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 183 %.

وأضاف: "اليوم يشاهد المسلسلات التركية ما يقرب من مليار شخص في أنحاء العالم.. نحن أمام نجاح حقيقي".

وشدّد على أن هذه الإنتاجات هي "جهدنا لمقاومة منظومة الاستعمار الثقافي والإمبريالية العالمية ومحاولات الإفساد الثقافي".

والثلاثاء، انطلق عرض أولى حلقات مسلسل "محمد: سلطان الفتوحات" الذي يتناول حياة السلطان العثماني محمد الفاتح، على شاشة القناة التركية الرسمية الأولى (TRT 1).

والسلطان محمد الفاتح (1432ـ1481م)، هو سابع سلاطين الدولة العثمانية، وشهد عهده فتوحات كبيرة، أبرزها فتح القسطنطينية (إسطنبول)، عام 1453.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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