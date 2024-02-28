أعلن إعلام عبري وقوع ضحايا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية في غزة، فيما أسفر قصف استهدف مستوطنات إسرائيلية مساء الثلاثاء عن إصابات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شخصاً أصيب في عسقلان جراء سقوط صواريخ تسببت في اندلاع حريق، فُعلت إثره أجهزة الإنذار في المدينة ومحيطها.

وفي وقت لاحق، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن القصف، وأفادت بأنها قصفت عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية "رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

معارك في غزة

في غضون ذلك، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها اشتبكوا من المسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون منذ صباح الثلاثاء، مشيرة إلى رصد طائرتين "بلاك هوك" و"يسعور" وهما تنقلان القتلى والجرحى الإسرائيليين من الحي.

وذكرت الكتائب أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة خلف خطوط قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة بين شارعَي 8 و9 جنوب حي الزيتون.

وأضافت أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون، كما استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في المنطقة نفسها.

فيما قالت سرايا القدس، إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بكمين في مبنى مفخخ بحي الزيتون باستخدام صاروخ إسرائيلي لم ينفجر.

وأضافت أن مقاتليها فجّروا آليتين عسكريتين إسرائيليتين جنوب الحي وشرقه. كما بثت مشاهد قالت إنها لقنص جندي إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

مقتل ضابطَين إسرائيليَّين

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانٍ اليوم الأربعاء مقتل ضابطَين وإصابة 7 آخرين من لواء غفعاتي، خلال المعارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وأوضح البيان أن القتيلَين هما قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي وقائد فصيل في نفس الكتيبة، وأكد أن المصابين السبعة جروحهم خطيرة.

وقال مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي إنه استقبل 36 جندياً مصاباً منهم 13 بحالة خطرة، مشيراً إلى أنه استقبل الاثنين 11 مصاباً منهم 6 بحالة خطرة.

وأوضح المستشفى أنه استقبل منذ بداية الحرب 2790 عسكرياً إسرائيلياً إصاباتهم متفاوتة الخطورة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إن قواته تواصل القتال في حي الزيتون بمدينة غزة، وإنها قتلت عشرات المسلحين في اشتباكات وجهاً لوجه وفي غارات جوية، إضافة إلى "تدمير بنى تحتية عسكرية وسط قطاع غزة، ومربعات أمنية تابعة لحركة حماس"، على حد قوله.

تسمم جنود بغزة

ولم تكن المعارك السبب الوحيد لارتفاع حصيلة ضحايا جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مصرع جنديَّين من أصل 30 أصيبوا بفطريات سامة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال موقع واينت الإخباري الإسرائيلي، نقلاً عن أطباء مختصين: "قد يكون منشأ الفطريات في التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي"، مشيراً إلى أن عدداً من الجنود عادوا من ساحة المعركة مصابين بفطريات والتهابات مختلفة.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت بلدية غزة من خطر غرق مناطق شمال المدينة بمياه الصرف الصحي، في ظل توقف عمل المضخات جراء نفاد الوقود المشغل لها، الأمر الذي من شأنه أن يسبب كوارث بيئية وصحية كبيرة.

وفي الشهر نفسه، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحرب على قطاع غزة بالزحار (التهاب واضطراب في الأمعاء) والتسمم، مما يسبب حالات إسهال شديد، وارتفاعاً في درجة الحرارة، ما يتطلب إجلاءهم من مواقع القتال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي عسكري وسياسي، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية ونزوحاً جماعياً وكارثة إنسانية غير مسبوقة.