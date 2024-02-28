قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حديث إذاعي الثلاثاء، إنه ينوي فتح كتيبة حريدية في حرس الحدود الإسرائيلي، ويعتزم تجنيد الشباب الأرثوذكسي المتطرف" في ما يسمى "الحرس الوطني".

وأوضح بن غفير أنه يدعم مشاركة جميع الأطياف في المجتمع بما في ذلك المتدينون الحريديم، في الخدمة العسكرية، "لا سيما عند الحديث عن طبيعة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس".

وأضاف بن غفير أن "تجنيد الحريديم سيكون ناجحاً إذا كان بالاتفاق"، مشيراً إلى أن أحد الحلول الممكن أن تولّد مثل هذا الاتفاق هو فتح مسارات الخدمة الإلزامية بسلك الشرطة أمام اليهود المتشددين.

ووفقاً له، فإنه ينوي فتح كتيبة لاستقبال المجندين المتشددين دينياً في الشرطة العسكرية، على غرار كتيبة "نتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي، كما ينوي تجنيد الشباب الأرثوذكس المتطرف في ما يسمى "الحرس الوطني" الذي يُعمَل على إنشائه حاليّاً، كجزء من الخدمة الإلزامية الموازية للجيش.

وأعرب بن غفير عن اعتقاده أن فرصة إدماج المتدينين المتشددين في الخدمة بالشرطة الإلزامية، أعلى بكثير من فرصة تجنيدهم في الجيش، وأشار إلى أنه أجرى اجتماعات بهذا الصدد في الشرطة.