سياسة
2 دقيقة قراءة
بن غفير يعمل على إقامة كتيبة لتجنيد طلاب المدارس الدينية بصفوف الشرطة
ينوي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فتح كتيبة حريدية في حرس الحدود الإسرائيلي، ويعتزم العمل على تجنيد طلاب المدارس الدينية بصفوف الشرطة.
بن غفير يعمل على إقامة كتيبة لتجنيد طلاب المدارس الدينية بصفوف الشرطة
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يوزع أسلحة على متطوعي الحماية المدنية في مستوطنة إلعاد / صورة: وسائل إعلام عبرية
28 فبراير 2024

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حديث إذاعي الثلاثاء، إنه ينوي فتح كتيبة حريدية في حرس الحدود الإسرائيلي، ويعتزم تجنيد الشباب الأرثوذكسي المتطرف" في ما يسمى "الحرس الوطني".

وأوضح بن غفير أنه يدعم مشاركة جميع الأطياف في المجتمع بما في ذلك المتدينون الحريديم، في الخدمة العسكرية، "لا سيما عند الحديث عن طبيعة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس".

وأضاف بن غفير أن "تجنيد الحريديم سيكون ناجحاً إذا كان بالاتفاق"، مشيراً إلى أن أحد الحلول الممكن أن تولّد مثل هذا الاتفاق هو فتح مسارات الخدمة الإلزامية بسلك الشرطة أمام اليهود المتشددين.

ووفقاً له، فإنه ينوي فتح كتيبة لاستقبال المجندين المتشددين دينياً في الشرطة العسكرية، على غرار كتيبة "نتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي، كما ينوي تجنيد الشباب الأرثوذكس المتطرف في ما يسمى "الحرس الوطني" الذي يُعمَل على إنشائه حاليّاً، كجزء من الخدمة الإلزامية الموازية للجيش.

وأعرب بن غفير عن اعتقاده أن فرصة إدماج المتدينين المتشددين في الخدمة بالشرطة الإلزامية، أعلى بكثير من فرصة تجنيدهم في الجيش، وأشار إلى أنه أجرى اجتماعات بهذا الصدد في الشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us