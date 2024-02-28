سياسة
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منعاً لأي توتر مع روسيا.. الناتو: لن نرسل أي قوات برية إلى أوكرانيا
أكدت دول بحلف شمال الأطلسي عدم نيتها إرسال أي قوات برية إلى أوكرانيا، منعاً لأي توتر جديد مع روسيا.
منعاً لأي توتر مع روسيا.. الناتو: لن نرسل أي قوات برية إلى أوكرانيا
أعلام الدول الأعضاء بالناتو أمام مقر الحلف / صورة: AFP
28 فبراير 2024

استبعدت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، خشية أن يؤدي هذا النوع من التحرك إلى اندلاع صراع بين الحلف وروسيا.

وامتنعت ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وجمهورية التشيك عن الموافقة على أي اقتراح يلزمها إرسال قوات برية إلى أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء: "لن ترسل الدول الأوروبية ولا دول حلف شمال الأطلسي قوات برية إلى أوكرانيا".

ولاحقاً، أكد البيت الأبيض أيضاً أنه لا يعتزم إرسال قوات برية، لكنه حثّ المشرعين الأمريكيين على الموافقة على مشروع قانون متعثر لتقديم مساعدات أمنية تضمن حصول القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخائر اللازمة لمواصلة القتال.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الاثنين الماضي الحلفاء الغربيين إلى عدم استبعاد أي خيارات في سعيهم لتفادي انتصار روسيا في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد على عجل لزعماء أوروبيين في باريس لبحث سبل تعزيز الدعم الضعيف حالياً لكييف.

وفي توضيح لتصريحات ماكرون، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورن، إن "الرئيس كان يفكر في إرسال قوات للاضطلاع بمهام محددة مثل المساعدة في إزالة الألغام وإنتاج الأسلحة والدفاع الإلكتروني".

وأشار سيغورن إلى أن ذلك "قد يتطلب وجوداً (عسكرياً) على الأراضي الأوكرانية، دون الوصول إلى حد القتال".

وأثارت تصريحات ماكرون غضب موسكو، إذ قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء: "هذا ليس في مصلحة هذه الدول (دول الناتو) بتاتاً. يجب أن تدرك ذلك".

واعتبر بيسكوف أن مجرّد إثارة هذا الاحتمال يشكّل "عنصراً جديداً مهماً جداً" في الصراع.

ورداً على سؤال عن مخاطر نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) إذا أرسل أعضاء بالحلف قوات للقتال في أوكرانيا قال: "في هذه الحالة، لن نحتاج إلى الحديث عن احتمال، وإنما عن حتمية الصراع المباشر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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