تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدن ومناطق عدة بالضفة الغربية منذ ليلة أمس حتى صباح الأربعاء، إذ اقتحمت مدينة جنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله.

وكان النصيب الأكبر بالاقتحام لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، التي انسحبت منها بعد اقتحام المدينة ومخيمها فجر الأربعاء، واشتباكها مع مقاومين وتدمير البنية التحتية ومحاصرة أطراف المخيم.

وأفاد شهود عيان بأن جرافات الاحتلال أعادت تدمير وتجريف شوارع وبنية تحتية عند أطراف مخيم جنين كان أُعيد تأهيلها قبل أيام، في ظل تحليق طائرات استطلاع وانتشار فرق قناصة في مواقع متفرقة.

وقالت كتيبة جنين -التابعة لسرايا القدس- إنها خاضت اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية وأوقعت إصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال وآلياته.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال يطا شرقي المدينة، واعتقلت نحو 20 فلسطينياً وشنت حملة مداهمات هناك، كما استهدف جنود الاحتلال طلبة المدارس بالرصاص الحي على دوار طارق بن زياد.

ورافقت قوات الاحتلال آليات هدم باقتحام قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم (جنوب)، وجرفت وهدمت منزلاً وبيتاً متنقلاً (كرفان)، كما اعتقلت سبعة مواطنين من المدينة.

وفي مدينة قلقيلية (شمال) اقتحمت قوات من جيش الاحتلال المدينة من عدة محاور ونشرت قناصتها في عدة مبانٍ وفرضت حصاراً على عدد من الأحياء، وعملت على تفتيش مركبات فلسطينية ومداهمة مبانٍ. وأُصيب شابان بشظايا الرصاص الحي واعتُقل آخر خلال مواجهات عقب اقتحام المدينة.

بدورها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في المدينة تعطيل الدوام المدرسي وتحويله إلى نظام الدراسة عن بعد جراء الاقتحام.

كما اقتحمت بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، واعتقلت ثلاثة مواطنين، واستولت على مركبة أحدهم في محافظة رام الله والبيرة.

وفي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة، وهاجم مستوطنون الأربعاء مركبات المواطنين بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن أمن مستوطنة "يتسهار" نصبوا حاجزاً بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف جنوب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي لإرهاب المركبات التي تحاول سلك بعض الطرق، وإجبارها على تحويل مسارها إلى طرق أخرى، دون أن يبلغ عن إصابات وأضرار فيها.

في سياق متصل، اقتحم مستوطنون الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.