حذّر مسؤولون أمميون من تفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل استهداف إسرائيل المتواصل للقوافل الإنسانية وإغلاق المعابر الحدودية.

وقال مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راغاسينغهام في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن "ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة يمثلون ربع السكان أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

وأكد راغاسينغهام أن حدوث مجاعة على نطاق واسع "أمر شبه حتمي" ما لم يُتخذ إجراء.

وشدد المسؤول الأممي على أنه "لن يتسنى تحقيق أي شيء يذكر في ظل استمرار الأعمال القتالية وفي ظل احتمال انتشارها إلى المناطق المكتظة بالناس في جنوب غزة. لذلك نكرر دعوتنا إلى وقف إطلاق النار".

ولفت إلى العقبات الهائلة التي تواجهها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة.

وأوضح أن العقبات تشمل إغلاق المعابر والقيود على التنقل والاتصالات وإجراءات التدقيق المرهقة والاضطرابات والطرق التي لحقت بها أضرار والذخائر التي لم تنفجر.

بدوره قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو إن "البرنامج مستعد لتوسيع نطاق عملياته وزيادة حجمها على وجه السرعة إذا جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف سكاو: "لكن في الوقت الراهن، يتفاقم خطر المجاعة بسبب عدم القدرة على جلب الإمدادات الغذائية الحيوية إلى غزة بكميات كافية، وظروف العمل شبه المستحيلة التي يواجهها موظفونا على الأرض".

ومنع الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة جميع قوافل المساعدات المخطط إرسالها إلى الشمال. وكانت آخر المساعدات التي سُمح لها بالدخول في 23 يناير/كانون الثاني، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

كما حظر الاحتلال القوافل التي فتشها مسبقاً مراراً وتكراراً، أو أطلق عليها النار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة بدعم أمريكي عسكري وسياسي، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية ونزوحاً جماعياً وكارثة إنسانية غير مسبوقة.