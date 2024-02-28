سياسة
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رداً على انتقادات إسرائيلية.. لولا دا سيلفا: نتنياهو هو من تحدّث عن المحرقة
أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه لم يتحدث عن  "المحرقة" التي ذهب ظنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إليها، عند انتقاده الحرب على قطاع غزة.
رداً على انتقادات إسرائيلية.. لولا دا سيلفا: نتنياهو هو من تحدّث عن المحرقة
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال لقاء تليفزيوني / Others
28 فبراير 2024

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه لم يتحدث عن "المحرقة" خلال انتقاده الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح لولا في حوار مع شبكة "ريدي تي في" نُشرَت مقتطفات منه الثلاثاء: "لم استخدم كلمة المحرقة. المحرقة كانت تفسيراً من رئيس الوزراء الإسرائيلي ولم تصدر عني".

وتابع في إشارة إلى نتنياهو: "لم أكن أنتظر أن تفهم الحكومة الإسرائيلية ما قلته لأنني أعرف هذا المواطن (...) منذ زمن، أعرف آيديولوجيته".

يُذكر أنه في 18 فبراير/شباط اتهم لولا دا سيلفا إسرائيل أيضاً بارتكاب "إبادة" في غزة، ما أثار أزمة دبلوماسية مع تل أبيب.

وقال لولا آنذاك: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً، بل إبادة".

وأضاف: "ليست حرب جنود ضد جنود، بل حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال".

وتابع: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

وأثارت تلك التصريحات انتقادات لاذعة من المسؤولين في تل أبيب، وأكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن لولا بات شخصاً "غير مرغوب فيه" في إسرائيل.

وكرر لولا الثلاثاء انتقاده لإسرائيل معتبراً أن نتنياهو "ينفّذ إبادة ضد النساء والأطفال" في القطاع الفلسطيني المحاصَر.

ورأى أن "الحكومة الإسرائيلية تريد عمليّاً إزالة الفلسطينيين" من القطاع.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنى التحتية ونزوحاً جماعياً وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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