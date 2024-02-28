نظمت مجموعة مؤيدة لفلسطين في نيويورك فاعلية لإحياء ذكرى الجندي الأمريكي آرون بوشنل، الذي أضرم النار في نفسه تنديداً بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتَجمَّع المتظاهرون أمام مركز تسجيل الجيش في مانهاتن وأقاموا برنامجاً لإحياء ذكرى بوشنل، كما وضعوا أزهار القرنفل والشموع أمام صورة للجندي قرب علم أمريكي عملاق في ميدان التايمز.

وحمل الناشطون لافتات كتبوا عليها عبارات مثل "تكريم آرون بوشنل"، و"قفوا الدعم العسكري الأمريكي للإبادة الجماعية في غزة"، كما وضعوا لفافة كبيرة على الطريق تضمّ أسماء المدنيين الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل في غزة.

في السياق ذاته، نعى المغني البريطاني روجر ووترز، مؤسس فرقة الروك العالمية "بينك فلويد"، الجندي الأمريكي آرون بوشنل، واصفاً إياه بأنه "بطل كل الأمريكيين"، قائلاً في حقه: "لا يمكننا شطب مشهده الأخير".

ونشر المغني البريطاني ووترز مقطع فيديو على حسابه بمنصة إنستغرام يُظهِر لحظات إحراق بوشنل نفسه أمام سفارة تل أبيب.

وكتب ووترز معلقاً على الفيديو: "آرون بوشنل.. بطل كل الأمريكيين".

وأضاف في مقطع شعري: "يراودني حلمة ليلة بعد أخرى، ويقودني إلى الجنون.. لا يمكننا شطب مشهده الأخير، لننتبه للحلم".

وفي 2011 كتب ووترز مقالاً في صحيفة الغارديان عبّر فيه عن دعمه للفلسطينيين ورفضه سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل بحقهم. وتحدث ووترز في مقاله عن سكان غزة كذلك قائلاً: "إنهم مسجونون فعلياً خلف جدار الحصار الإسرائيلي غير القانوني"، وتَطرَّق إلى معاناة الأطفال الذين يعانون نقص التغذية وانعدام الأمان.

والاثنين تَوجَّه بوشنل نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزيناً على رأسه وأضرم النار في جسده وهو يصرخ "الحرية لفلسطين" مراراً وتكراراً، حتى توقف عن التنفُّس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقاً مفارقته الحياة.

وقُبيلَ إضرامه النار بنفسه قال بوشنل أمام السفارة: "سأنظّم احتجاجاً عنيفاً للغاية الآن، لكنّ احتجاجي ليس كبيراً مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أحد أفراد شرطة السفارة يقول لبوشنل: "هل يمكنني مساعدتك؟"، و"استلقِ على الأرض"، فيما يقول آخَر: "نحتاج إلى مِطفأة حريق لا مسدس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".