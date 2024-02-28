انتقد نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، دعم بعض الدول وتشجيعها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدلاً من الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح يلدز، أن مناطق مختلفة من العالم تشهد صراعات، لكن ما يحدث في غزة "مختلف عن بقية العالم".

وأشار إلى أن استخدام إسرائيل المفرط للقوة في غزة تجاوز كل الحدود.

وأضاف: "عادة عندما يكون صراع في منطقة ما، تطلب الدول وقفاً لإطلاق النار لتمهيد الطريق للسلام والحل، لكن للأسف، بعض الدول لم يفعل ذلك في غزة وشجع إسرائيل".

وأردف: "نريد وقفاً لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، نحن دولة إقليمية".

ولفت يلدز إلى أن المفاوضات لإنهاء الصراعات في غزة مستمرة، مشدداً على أن "الأولوية الأهم هي وقف إطلاق النار".

وخلّفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.