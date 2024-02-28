سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول تركي ينتقد تشجيع بعض الدول إسرائيل في حربها على غزة
أعرب نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز عن أسفه لعدم طلب بعض الدول من إسرائيل وقف عدوانها الذي تجاوز كل الحدود على قطاع غزة،
مسؤول تركي ينتقد تشجيع بعض الدول إسرائيل في حربها على غزة
نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز / صورة: AA
28 فبراير 2024

انتقد نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، دعم بعض الدول وتشجيعها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدلاً من الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح يلدز، أن مناطق مختلفة من العالم تشهد صراعات، لكن ما يحدث في غزة "مختلف عن بقية العالم".

وأشار إلى أن استخدام إسرائيل المفرط للقوة في غزة تجاوز كل الحدود.

وأضاف: "عادة عندما يكون صراع في منطقة ما، تطلب الدول وقفاً لإطلاق النار لتمهيد الطريق للسلام والحل، لكن للأسف، بعض الدول لم يفعل ذلك في غزة وشجع إسرائيل".

وأردف: "نريد وقفاً لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، نحن دولة إقليمية".

ولفت يلدز إلى أن المفاوضات لإنهاء الصراعات في غزة مستمرة، مشدداً على أن "الأولوية الأهم هي وقف إطلاق النار".

وخلّفت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us