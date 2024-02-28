قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في التقرير الإحصائي اليومي، الأربعاء، إنه في اليوم 145 للحرب "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و954 شهيداً و70 ألفاً و325 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأشارت الوزارة إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيداً و110 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضحت الوزارة، أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وفي بيان سابق، أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجفاف وسوء التغذية "يهددان حياة آلاف الأطفال والحوامل في قطاع غزة". ودعت المؤسسات الدولية إلى "إجراء مسح طبي شامل في أماكن الإيواء، لرصد وعلاج المصابين بالجفاف وسوء التغذية، ومنع الكارثة الإنسانية".

وشددت على أن "المؤسسات الأممية عليها مسؤوليات أخلاقية ووظيفية لحماية الأطفال والنساء، وتوفير كل أسباب النجاة من المجاعة التي تضرب قطاع غزة". وطالبت المجتمع الدولي بـ"وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من خلال الاستهداف والتجويع والأوبئة".

استمرار القصف على مدن القطاع

استُشهد 6 مواطنين، وأصيب 22 آخرون، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن 3 شهداء ارتقوا متأثرين بإصابتهم الحرجة بشظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال، خلال انتظار شاحنات المساعدات على الطريق الساحلي هارون الرشيد غرب مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وثالثا في حي الشيخ عجلين، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء، وإصابة نحو 6 مواطنين آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء في المدينة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منازل في حي الزيتون، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، بفعل إطلاق النار والقصف المدفعي المتواصل.

كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال 10 قذائف على منازل المواطنين في حيي الصبرة والرمال الجنوبي بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

واستشهد فلسطينيان وجُرح آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على منازل في منطقة وادي غزة وسط القطاع، كما ارتفع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 5، بالإضافة إلى استشهاد 4 فلسطينيين في قصف استهدف مواطنين في منطقة أبو هولي جنوب دير البلح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فرقه نقلت 34 مصاباً إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلين مساء الثلاثاء، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نفذت طائرات الاحتلال سبع غارات على المناطق الشرقية والوسطي، ما خلّف عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

وإلى جانب الضحايا، خلفت الحرب دماراً هائلاً في المنازل والبنى التحتية والمستشفيات، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".