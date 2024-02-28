سياسة
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أردوغان: الشعب التركي لن ينسى داعمي انقلاب 28 شباط
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي لم ولن ينسى أولئك الذين دعموا انقلاب 28 فبراير/شباط 1997، مؤكداً أنه لن يُسمح بظهور هذه العقلية الظلامية في تركيا مرة أخرى.
أردوغان: الشعب التركي لن ينسى داعمي انقلاب 28 شباط
محاولة انقلاب / صورة: AA
28 فبراير 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي لم ولن ينسى أبداً الانقلابيين الذين نفذوا انقلاب 28 شباط (فبراير) عام 1997، مشيراً إلى أنهم استهدفوا في ذلك اليوم وحدة الشعب التركي وديمقراطيته.

وأكد أردوغان في منشور على منصة إكس بمناسبة ذكرى 28 شباط (فبراير) 1997 أن الشعب التركي لن يسمح أبداً بظهور هذه العقلية الظلامية مرة أخرى.

وتحيي تركيا في 28 فبراير/شباط من كل عام ذكرى انقلاب عام 1997، إذ عقدت قيادة مجلس الأمن القومي التركي في ذلك التاريخ اجتماعاً مهد لبداية ما بات يشار إليه في التاريخ السياسي باسم "انقلاب ما بعد الحداثة" وأطاح بحكومة نجم الدين أربكان رئيس الوزراء آنذاك.

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 يونيو/حزيران 1996 برئاسة الراحل نجم الدين أربكان اتهامات بـ"تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها، إذ أُرغم أربكان على تقديم استقالته بعدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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