سياسة
3 دقيقة قراءة
هنية لإسرائيل وأمريكا: لن تأخذا بالسياسة ما عجزتما عن فرضه في الميدان
قالت حركة حماس إن ما أبدته من مرونة خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي كان حرصاً على دماء الشعب الفلسطيني. وأكدت أن إسرائيل "لن تأخذ بالسياسة ما عجزت عن فرضه بالميدان".
هنية لإسرائيل وأمريكا: لن تأخذا بالسياسة ما عجزتما عن فرضه في الميدان
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية / صورة: AA
28 فبراير 2024

وصف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"أحطّ" الجيوش التي عرفها العالم، مجدداً تأكيده أن ما عجزت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عن فرضه في الميدان، لن تأخذاه بمكائد السياسة.

وقال هنية في كلمة خلال فاعليات مؤتمر مؤسسة القدس الدولية المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت: "نؤكد لإسرائيل وأمريكا أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان بقطاع غزة لن يأخذوه بمكائد السياسة".

وأضاف: "لا يضيرنا إن مضينا إلى شهر رمضان في مواجهة وجهاد فهو شهر الانتصارات".

وتابع: "أي مرونة نبديها في التفاوض حرصاً على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجِسام في حرب الإبادة الوحشية ضده، يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا".

واعتبر أن "التهديد بارتكاب مجازر جديدة في رفح يجدد تأكيد طبيعة هذا العدو بجيشه النازي الذي يمثل أحد أحطّ الجيوش النظامية التي عرفتها البشرية في تاريخها، حين يعلن المجازر وقتل المدنيين استراتيجية للحرب".

وقال هنية إن "من واجب الأمة العربية والإسلامية، ومن واجب الأشقاء في دول الطوق في جوار فلسطين المحتلة أن يبادروا إلى كسر مؤامرة التجويع عن شمال قطاع غزة".

الأقصى عنوان المواجهة

وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، شدد هنية على أن "الحد الأدنى الذي نرتضيه في المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية هو الالتزام بالوضع القائم وفق القانون الدولي، باعتباره استدامة وضع المقدسات كما كانت قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967".

وأضاف: "الأقصى سيبقى عنواناً مفتوحاً للمواجهة، وسيدافع شعبنا عن مساجده وكنائسه ومقدساته بكل أشكال المقاومة، وسيبقى يرى فيها عنواناً للتحرير إلى أن يتحقق".

ووجه هنية "نداء إلى أهالي القدس والضفة الغربية وأهالي الداخل المحتل (عرب إسرائيل)"، بأن "يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان للصلاة فيه والاعتكاف والقيام فيه وأن يكسروا الحصار عنه".

واعتبر أن "المسجد الأقصى تحول إلى عنوانٍ لاستنزاف الاحتلال في هبات القدس ومعاركها المتتالية، وأصبح عنواناً للملحمة الكبرى التي تشهدها فلسطين منذ احتلالها".

وأكد أن "الاحتلال يؤسس من جديد لمعارك قادمة يكون الأقصى عنوانها، ويحوّل المسجد الأقصى عنواناً لاستنزاف قوته ولاستنهاض قوى التحرير في أمتنا وقوى العدالة والحرية في العالم أجمع".

وتفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على الدخول إلى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولكنها تشدد القيود أكثر في أيام الجمعة.

وكانت السلطات الإسرائيلية لوّحت بفرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us