سياسة
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"سنتكوم" تعلن إسقاط 5 مسيّرات.. والبحرية الألمانية تستهدف الحوثيين لأول مرة
فيما يُعدّ أول استخدام للأسلحة الحية، أعلنت البحرية الألمانية إسقاط طائرتين مسيّرتين تابعتين لجماعة الحوثي اليمنية، في إطار مشاركتها بمهمة الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، بينما أعلن تحالف "سنتكوم" إسقاط 5 مسيّرات أخرى.
"سنتكوم" تعلن إسقاط 5 مسيّرات.. والبحرية الألمانية تستهدف الحوثيين لأول مرة
البحرية الألمانية تعلن إسقاط فرقاطتها "هسن" مسيّرتين للحوثيين بالبحر الأحمر / الصورة: رويترز / Others
28 فبراير 2024

أعلنت البحرية الألمانية إسقاط طائرتين مسيّرتين قالت إنها تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، للمرة الأولى في إطار مشاركتها ضمن المهمة العسكرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لحماية أمن الملاحة بالبحر الأحمر.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية الأربعاء، أن الفرقاطة "هسن" أسقطت طائرتين مسيّرتين لجماعة الحوثي مساء أمس الثلاثاء، لافتة إلى أن تلك العملية هي أول استخدام للأسلحة الحية من البحرية الألمانية.

وأشارت إلى أن الطريق الذي يمرّ عبر البحر الأحمر وقناة السويس يعدّ "أحد أهم طرق التجارة العالمية".

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق في وقت سابق من فبراير/شباط الحالي، مهمة بحرية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

وأوضح الاتحاد في بيان حينها أن العمليات تشمل مضيقي باب المندب وهرمز والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.

في السياق نفسه، أسقطت طائرات أمريكية وسفن حربية 5 مسيّرات هجومية للحوثيين في البحر الأحمر، مساء أمس الثلاثاء، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وقالت "سنتكوم" في بيان الأربعاء: "أسقطت الطائرات الأمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف، مساء الثلاثاء بتوقيت صنعاء، 5 طائرات من دون طيار مدعومة من إيران تابعة للحوثيين في البحر الأحمر".

وبيّنت أنها حددت هذه المسيّرات القادمة من المناطق التي يسيطر عليها "الحوثيون" في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة.

ومساء الثلاثاء، أوردت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين خبراً عاجلاً يفيد بتنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا غارتين جويتين على جزيرة "لبوان" بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، من دون أن توضح أهداف ونتائج الاستهداف.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تشكيل تحالف دولي باسم "حارس الازدهار"، بهدف "ضمان حرية الملاحة لكل البلدان وتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".

ويضم التحالف 10 دول هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا والبحرين.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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