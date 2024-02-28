يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المزمع عقده بين 1 و3 مارس/آذار المقبل، ولقاء نظيره التركي هاكان فيدان.

وأفادت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، بأن لافروف سيشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي تلبية لدعوة نظيره التركي.

وأوضحت، في مؤتمر صحفي، أن لافروف سيزور تركيا يومي 1 و2 مارس/آذار، وأنه من المرتقب أن يلتقي فيدان.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يتناول الجانبان العلاقات الثنائية، مثل التعاون في مجالات الطاقة والأمن والمصارف والسياحة، فضلاً عن بحث قضايا إقليمية ودولية مثل الوضع في أوكرانيا وجنوب القوقاز وفلسطين وسوريا وليبيا.