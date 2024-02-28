سياسة
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مطلع مارس.. لافروف يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويتباحث مع فيدان
أعلنت الخارجية الروسية، اعتزام الوزير سيرغي لافروف المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر مطلع مارس/آذار المقبل، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.
مطلع مارس.. لافروف يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويتباحث مع فيدان
سيرغي لافروف وهاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي بموسكو في أغسطس/آب 2023 / صورة: Reuters Archive
28 فبراير 2024

يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المزمع عقده بين 1 و3 مارس/آذار المقبل، ولقاء نظيره التركي هاكان فيدان.

وأفادت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، بأن لافروف سيشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي تلبية لدعوة نظيره التركي.

وأوضحت، في مؤتمر صحفي، أن لافروف سيزور تركيا يومي 1 و2 مارس/آذار، وأنه من المرتقب أن يلتقي فيدان.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يتناول الجانبان العلاقات الثنائية، مثل التعاون في مجالات الطاقة والأمن والمصارف والسياحة، فضلاً عن بحث قضايا إقليمية ودولية مثل الوضع في أوكرانيا وجنوب القوقاز وفلسطين وسوريا وليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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