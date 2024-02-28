سياسة
4 دقيقة قراءة
المعارضة تهاجم نتنياهو بسبب بايدن.. و12 ألف "جندي مُعاق" بنهاية العام
بعد تصاعد علني للخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وجّهت المعارضة الإسرائيلية هجوماً حاداً إلى نتنياهو داعية لاستبداله، فيما رجح محلل عسكري أن تنهي إسرائيل العام الحالي بـ12 ألف جندي "معاق".
المعارضة تهاجم نتنياهو بسبب بايدن.. و12 ألف "جندي مُعاق" بنهاية العام
هجوم حاد من المعارضة الإسرائيلية ضد نتنياهو لتصاعد خلافاته مع بايدن / صورة: Reuters Archive
28 فبراير 2024

شنّت المعارضة الإسرائيلية هجوماً حاداً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب تصاعد خلافاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي انتقد بدوره ارتفاع عدد الضحايا المدنيين خلال الحرب على غزة.

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد أن الخلاف العلني بين نتنياهو والإدارة الأمريكية هو "ضرر لأمن البلاد، وضرر لعلاقات إسرائيل الخارجية، وانعدام للمسؤولية الوطنية".

وتساءل لابيد في منشور على منصة إكس: "لا نفهم ما الذي يدفعه ليفتح جبهة أخرى؟" في إشارة إلى فتح نتنياهو جبهة مع بايدن.

فيما اعتبرت الوزيرة السابقة من حزب "هناك مستقبل" المعارض كارين الهرار، في منشور على إكس أن حسابات نتنياهو ومواجهاته العلنية مع الرئيس بايدن "تضرّ بأمن إسرائيل".

ودعت الهرار لاستبدال نتنياهو، مشددة على أن "الضرر الذي يسببه لا يمكن إصلاحه".

من جانبه، رأى رئيس الوزراء الأسبق أيهود باراك أن "هذا النظام وزعيمه نتنياهو تهديد وجودي لكل ما بنيناه هنا".

وكتب في منشور على إكس: "انتخابات فورية، نعم خلال الحرب، سيجري إنقاذنا من الهاوية، حان الوقت للعمل قبل فوات الأوان".

وكانت هيئة البث العبرية قالت إن بايدن هاجم الحكومة الإسرائيلية بشدة وبخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال مقابلة في برنامج "Late Night" على قناة إي بي سي الأمريكية، الثلاثاء.

ونقلت عن بايدن قوله: "لقد حظيت إسرائيل بأوسع دعم من جانب الأغلبية المطلقة لدول العالم، وإذا استمرت في هذا النهج، مع حكومتها المحافظة للغاية المتمثلة ببن غفير وآخرين، فستفقد دعم دول العالم، وهذا ليس في مصلحتها".

وردّ نتنياهو على بايدن في بيان أصدره مكتبه بالقول: "منذ بداية الحرب أقود معركة دبلوماسية تهدف إلى صد الضغوط التي تسعى إلى وقف الحرب قبل الأوان، ومن الجهة الأخرى، إلى حشد الدعم لإسرائيل".

12 ألف جندي معاق بنهاية العام

في سياق آخر، رجح محلل عسكري إسرائيلي، الأربعاء، أن تنهي بلاده العام الحالي بـ12 ألف جندي "معاق" بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقال يوسي يهوشع، المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، في حديث لقناة "103FM" المحلية: "لقد فقد الجيش عدداً لا بأس به من القادة والجنود، وآلافاً آخرين من الجرحى".

وكان يهوشع يتحدث عن مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود بجروح خطيرة في معركة بشمالي قطاع غزة يوم أمس.

وقال: "في إشارة إلى ما حدث بالأمس، يجب ملء الرتب، كما تعلمون فإنه حسب الأرقام، سننهي العام بـ12 ألف جندي إسرائيلي معاق".

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي فقد قتل 582 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينهم 242 منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

كما تشير المعطيات الى إصابة 2988 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب بينهم 472 منذ بداية الحرب البرية، فيما لم تصدر إحصائية رسمية لعدد الإعاقات التي تسببت بها الحرب في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us