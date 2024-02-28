شنّت المعارضة الإسرائيلية هجوماً حاداً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب تصاعد خلافاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي انتقد بدوره ارتفاع عدد الضحايا المدنيين خلال الحرب على غزة.

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد أن الخلاف العلني بين نتنياهو والإدارة الأمريكية هو "ضرر لأمن البلاد، وضرر لعلاقات إسرائيل الخارجية، وانعدام للمسؤولية الوطنية".

وتساءل لابيد في منشور على منصة إكس: "لا نفهم ما الذي يدفعه ليفتح جبهة أخرى؟" في إشارة إلى فتح نتنياهو جبهة مع بايدن.

فيما اعتبرت الوزيرة السابقة من حزب "هناك مستقبل" المعارض كارين الهرار، في منشور على إكس أن حسابات نتنياهو ومواجهاته العلنية مع الرئيس بايدن "تضرّ بأمن إسرائيل".

ودعت الهرار لاستبدال نتنياهو، مشددة على أن "الضرر الذي يسببه لا يمكن إصلاحه".

من جانبه، رأى رئيس الوزراء الأسبق أيهود باراك أن "هذا النظام وزعيمه نتنياهو تهديد وجودي لكل ما بنيناه هنا".

وكتب في منشور على إكس: "انتخابات فورية، نعم خلال الحرب، سيجري إنقاذنا من الهاوية، حان الوقت للعمل قبل فوات الأوان".

وكانت هيئة البث العبرية قالت إن بايدن هاجم الحكومة الإسرائيلية بشدة وبخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال مقابلة في برنامج "Late Night" على قناة إي بي سي الأمريكية، الثلاثاء.

ونقلت عن بايدن قوله: "لقد حظيت إسرائيل بأوسع دعم من جانب الأغلبية المطلقة لدول العالم، وإذا استمرت في هذا النهج، مع حكومتها المحافظة للغاية المتمثلة ببن غفير وآخرين، فستفقد دعم دول العالم، وهذا ليس في مصلحتها".

وردّ نتنياهو على بايدن في بيان أصدره مكتبه بالقول: "منذ بداية الحرب أقود معركة دبلوماسية تهدف إلى صد الضغوط التي تسعى إلى وقف الحرب قبل الأوان، ومن الجهة الأخرى، إلى حشد الدعم لإسرائيل".

12 ألف جندي معاق بنهاية العام

في سياق آخر، رجح محلل عسكري إسرائيلي، الأربعاء، أن تنهي بلاده العام الحالي بـ12 ألف جندي "معاق" بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقال يوسي يهوشع، المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، في حديث لقناة "103FM" المحلية: "لقد فقد الجيش عدداً لا بأس به من القادة والجنود، وآلافاً آخرين من الجرحى".

وكان يهوشع يتحدث عن مقتل ضابطين وإصابة 7 جنود بجروح خطيرة في معركة بشمالي قطاع غزة يوم أمس.

وقال: "في إشارة إلى ما حدث بالأمس، يجب ملء الرتب، كما تعلمون فإنه حسب الأرقام، سننهي العام بـ12 ألف جندي إسرائيلي معاق".

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي فقد قتل 582 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينهم 242 منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

كما تشير المعطيات الى إصابة 2988 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب بينهم 472 منذ بداية الحرب البرية، فيما لم تصدر إحصائية رسمية لعدد الإعاقات التي تسببت بها الحرب في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".