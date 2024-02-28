كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، انخفاض المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة في فبراير/شباط الجاري، 50% مقارنة بما كانت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت الوكالة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني بأنها "غير قادرة على الوصول بأمان إلى شمال غزة وأجزاء من جنوب غزة".

وأوضحت أنه "لا تزال قوافل المساعدات تتعرّض لإطلاق النار والسلطات الإسرائيلية تمنع الوصول إليها".

وأضافت "أونروا" أن "الإمدادات التي دخلت القطاع انخفضت حتى 26 فبراير/شباط الجاري بنسبة 50% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي".

وتابعت أن "44% من مدارس الأونروا أصيبت أو تضررت بشكل مباشر" في القصف الإسرائيلي على القطاع.

"إزالة العوائق أمام المساعدات"

وفي السياق، دعت الصين المجتمع الدولي إلى إزالة العوائق أمام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الواقعة تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية، ومنع وقوع كارثة إنسانية أكبر في المنطقة.

جاء ذلك على لسان القائم بأعمال البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الغذائية بغزة.

وقال بينغ: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لحماية المدنيين وإنقاذ الأرواح ومنع وقوع كارثة إنسانية أكبر".

وأضاف: "هناك صعوبات في إيصال مواد المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب العوائق المتعمدة، ومنذ حوالي شهر انخفضت المساعدات التي تصل إلى غزة عن المتوسط، ولم يجرِ تسليم أي مساعدات إلى شمالي غزة".

وشدد داي بينغ على أنه يتعين على إسرائيل تنفيذ قرارات التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل لشعب غزة.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".