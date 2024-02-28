أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، تنفيذ إحدى طائراتها التابعة للقوات البحرية رحلة جوية بين إسطنبول وهاطاي، إحياءً للذكرى السنوية الـ110 لاستشهاد اثنين من أفراد الجيش التركي خلال رحلة جوية كان مزمعاً انطلاقها من إسطنبول إلى القاهرة.

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس، إنه في “27 فبراير/شباط 1914، استُشهِد النقيب فتحي بيه والملازم أول صادق بيه، بعد سقوط طائرتهما بالقرب من بحيرة طبريا (في فلسطين)“.

وأوضحت الوزارة أن الرحلة انطلقت في إطار تدشين خط جوي بين إسطنبول والقاهرة.

وإحياء لذكرى الشهيدين، نفّذت طائرة تركية تابعة للقوات البحرية رحلة بين إسطنبول وهاطاي جنوبي تركيا، على المسار نفسه الذي سارت فيه الرحلة المذكورة قبل 110 أعوام، حسب بيان الوزارة.