أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التشديد على ضرورة منح الدبلوماسية والحوار فرصة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل ودائم، معلناً استعداد بلاده لإعادة تأسيس طاولة المفاوضات بين البلدين في إسطنبول من أجل إحلال السلام.

جاء ذلك في رسالة فيديو مسجلة بعثها أردوغان، الأربعاء، إلى القمة المنعقدة في العاصمة الألبانية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة دول البلقان (جنوب شرق أوروبا).

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده تدعم منذ البداية استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، قائلاً: "تعلمون جميعاً أن تركيا تدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وأمنها ووحدة أراضيها. ونبذل قصارى جهدنا لحماية حقوق ومصالح أبناء جلدتنا تتار القرم".

وقال أردوغان: "من حيث المبدأ، ندعم خطة السلام ذات النقاط العشر التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

ودعا أردوغان إلى إطلاق عمل مشترك على الأقل لتحديد أساسيات اتفاق سلام عام.

وقال: "أتمسك برأيي حيال ضرورة منح الدبلوماسية والحوار فرصة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل ودائم".

وأكّد الحاجة إلى نُظم تضمن سلامة السفن التجارية في البحر الأسود، مضيفاً: "نواصل التشاور مع الأمم المتحدة من أجل لائحة تعهدات أمنية".

وأردف: "بذلنا جهوداً كبيرة للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي" (في إشارة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت تركيا لإبرامها).

وتابع: "مبادرة البحر الأسود التي أُنشئت بجهودنا ولعبت دوراً حاسماً خلال فترة تنفيذها، لا تزال تحتفظ بمكانتها في جدول أعمالنا".

كما أبدى الرئيس أردوغان الاستعداد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب،