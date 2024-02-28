استُشهد عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، وأُصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي على جنوب ووسط قطاع غزة، في استمرارٍ للعدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 145 توالياً.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و954 شهيداً و70 ألفاً و325 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بـ"استشهاد ما لا يقل عن 6 مواطنين، وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأوضحت أن "عدداً من المواطنين استُشهدوا، وجُرح آخرون، إثر قصف استهدف مربعاً سكنياً بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة".

وأشارت إلى أن "طيران الاحتلال أطلق صاروخين على الأقل نحو مربع سكني في المخيم، ما أسفر عن شهداء وجرحى".

وأضافت الوكالة: "أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه أحد مباني مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه".

وأكدت أن "الطواقم الطبية والدفاع المدني تمكنوا من انتشال جثمان شهيدة، بعد يومين من قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها، فيما وصل عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم اليوم إلى 14".

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيداً و110 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضحت الوزارة، أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

"كمال عدوان" خارج الخدمة

في السياق، قالت حركة حماس، الأربعاء، إن استشهاد 4 أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية بمستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، يعد "إخفاقاً دولياً في حماية الإنسانية".

جاء ذلك في بيان للحركة، بعد ساعات من إعلان مدير مستشفى "كمال عدوان" حسام أبو صفية، أن المرفق الطبي سيخرج عن الخدمة في وقت لاحق اليوم بسبب نفاد الوقود، على خلفية الحرب الإسرائيلية الدائرة ضد قطاع غزة وتحاكَم بموجبها تل أبيب بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد أبو صفية في مؤتمر صحفي "استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف"، موضحاً أن توقف المستشفى "سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية".

وأكدت حماس في بيانها، أن إعلان إدارة مستشفى "كمال عدوان" في محافظة شمال قطاع غزة خروجه عن الخدمة بسبب نفاد الوقود "يفاقم الوضع الصحي والإنساني لأهلنا في شمال القطاع".

وأوضحت أن "استشهاد العديد من المرضى بسبب نقص الرعاية الطبية والدواء، إضافةً إلى استشهاد أربعة أطفال في المستشفى بسبب الجفاف وسوء التغذية، يعد إخفاقاً دولياً في حماية الإنسانية من إجرام الكيان الصهيوني الذي يفرض حصاراً مطبقاً على شمال القطاع".

وطالبت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمُّل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في اتخاذ جميع الإجراءات التي توقف هذا الكيان النازي عن جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، خصوصاً في محافظتي غزة والشمال".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".