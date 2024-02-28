سياسة
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عشرات الصحفيين بالمملكة المتحدة يطالبون بالسماح بـ"دخول غزة دون قيود"
ناشد أكثر من 50 صحفياً ومقدم برامج بالمملكة المتحدة السلطات الإسرائيلية والمصرية بالسماح بالوصول إلى معبر رفح والعمل في غزة بحرية دون قيود.
عشرات الصحفيين بالمملكة المتحدة يطالبون بالسماح بـ"دخول غزة دون قيود"
صحفيون بالمملكة المتحدة يطالبون بالسماح بدخولهم غزة دون قيود / صورة: AFP
28 فبراير 2024

طالب عشرات الصحفيين في المملكة المتحدة السلطات الإسرائيلية والمصرية بالسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية بحرية من دون قيود إلى غزة، حسب وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء.

وناشدت رسالة بعثها إلى السفارتين الإسرائيلية والمصرية، 55 مراسلاً ومقدّماً من هيئات البث الرئيسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، توفير حماية أفضل للصحفيين الموجودين بالفعل في القطاع.

وحث الصحفيون في رسالتهم "حكومتي إسرائيل ومصر" على السماح بالوصول الحر وغير المقيد إلى غزة لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.

كما دعت الرسالة إسرائيل إلى إصدار إعلان عن سماحها للصحفيين الدوليين بالعمل في غزة، وناشدت كذلك السلطات المصرية السماح لهم بالوصول إلى معبر رفح بين مصر وغزة.

ومن بين الذين وقّعوا على الرسالة أليكس كروفورد من "سكاي نيوز"، وجيريمي باون من "BBC" وكريستيان أمانبور من "CNN".

ورغم تلقي بعض الصحفيين دعوات للمشاركة ضمن جولات ينظمها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة، فإنهم مُنعوا من التحدث إلى الفلسطينيين هناك.

ولفتت الرسالة إلى "وجود اهتمام عالمي شديد بالأحداث في غزة، وحالياً التغطية الوحيدة تأتي من الصحفيين الذين يقيمون هناك في الأساس".

وأضافت: "من المهم احترام سلامة الصحفيين المحليين وأن تُعزز جهودهم عبر العمل الصحفي الذي يؤديه العاملون في الإعلام الدولي.. فالتغطية الميدانية الشاملة للنزاع أمر ضروري".

وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن 122 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام على الأقل استُشهدوا فيما جُرح عدد كبير في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، طلباً من وسائل إعلام دولية بالوصول بحرية إلى غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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