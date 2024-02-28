سياسة
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حصيلة "شهداء المجاعة" الأطفال في غزة تبلغ 6.. ودعوات لمنع "كارثة إنسانية"
ارتفعت حصيلة الشهداء الأطفال في غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف إلى 6، عقب استشهاد طفلين مساء الأربعاء، ودعا متحدث وزارة الصحة في القطاع إلى تحرك دولي فوري لوقف "الكارثة الإنسانية".
حصيلة "شهداء المجاعة" الأطفال في غزة تبلغ 6.. ودعوات لمنع "كارثة إنسانية"
حصيلة "شهداء المجاعة" في غزة نتيجة سوء التغذية ترتفع إلى 6 أطفال / صورة: AA
28 فبراير 2024

استشهد طفلان في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مساء الأربعاء، نتيجة الجفاف وسوء التغذية، لترتفع حصيلة "شهداء المجاعة" من الأطفال إلى 6، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان مدير "مستشفى كمال عدوان" شمالي قطاع غزة حسام أبو صفية، استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.

وطالب متحدث وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة المؤسسات الدولية بـ"التحرك الفوري لمنع الكارثة الإنسانية" في شمالي قطاع غزة، المحاصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القدرة إن المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبرت حركة "حماس" استشهاد أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية بمستشفى كمال عدوان "إخفاقاً دولياً في حماية الإنسانية".

وفي 19 فبراير/شباط الجاري، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة الذي يشكل "تهديداً خطيراً" على صحتهم، وخاصة مع استمرار الحرب المدمرة.

وخلال الحرب على غزة أخرج الاحتلال الإسرائيلي 31 مستشفى من الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدف 152 مؤسسة صحية جزئياً، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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