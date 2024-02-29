قالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن إسرائيل شنّت مساء الأربعاء غارات جوية على عدة نقاط بريف العاصمة دمشق، ما أسفر عن "خسائر مادية".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمِّه أنه "في نحو الساعة 21:35 من مساء الأربعاء شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وتابعت: "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات"، بلا مزيد من التفاصيل.

وقالت قناة "الميادين" اللبنانية: "سُمع دويّ انفجار كبير في حي السيدة زينب شديد التحصين بالعاصمة السورية" بلا مزيد من التفاصيل.

من جانبها، تحدّثَت هيئة البث الإسرائيلية عن "تقارير حول إصابات واندلاع حريق في هجوم بسوريا جرى تنفيذه ضدّ هدفين في قرية الحجيرة، وعلى أطراف ضاحية السيدة زينب" بريف دمشق.

وتنفّذ إسرائيل من حين إلى آخَر، هجمات وقصفاً على أهداف في سوريا ردّاً على ما تقول إنه هجمات ضدها انطلاقاً من الأراضي السورية، وتتّهم جماعات موالية لإيران بالوقوف وراءها.