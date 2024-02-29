سياسة
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وكالة أنباء النظام السوري: خسائر مادية جراء استهداف إسرائيل مواقع بريف دمشق
أعلنت وكالة أنباء النظام السوري شنّ إسرائيل غارات جوية على عدة نقاط بريف دمشق، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية وقوع "إصابات واندلاع حريق في هجوم بسوريا جرى تنفيذه ضد هدفين في قرية الحجيرة" على أطراف ضاحية السيدة زينب.
وكالة أنباء النظام السوري: خسائر مادية جراء استهداف إسرائيل مواقع بريف دمشق
تزايدت الهجمات الإسرائيلية على مناطق في سوريا مع الحرب على غزة / صورة: AA
29 فبراير 2024

قالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن إسرائيل شنّت مساء الأربعاء غارات جوية على عدة نقاط بريف العاصمة دمشق، ما أسفر عن "خسائر مادية".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمِّه أنه "في نحو الساعة 21:35 من مساء الأربعاء شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وتابعت: "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات"، بلا مزيد من التفاصيل.

وقالت قناة "الميادين" اللبنانية: "سُمع دويّ انفجار كبير في حي السيدة زينب شديد التحصين بالعاصمة السورية" بلا مزيد من التفاصيل.

من جانبها، تحدّثَت هيئة البث الإسرائيلية عن "تقارير حول إصابات واندلاع حريق في هجوم بسوريا جرى تنفيذه ضدّ هدفين في قرية الحجيرة، وعلى أطراف ضاحية السيدة زينب" بريف دمشق.

وتنفّذ إسرائيل من حين إلى آخَر، هجمات وقصفاً على أهداف في سوريا ردّاً على ما تقول إنه هجمات ضدها انطلاقاً من الأراضي السورية، وتتّهم جماعات موالية لإيران بالوقوف وراءها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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