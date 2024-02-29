سياسة
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لأول مرة منذ بدء الحرب.. البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
طالب البرلمان الأوروبي في جلسته العامة، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرّض لهجمات إسرائيلية وحشية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لأول مرة منذ بدء الحرب.. البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
جلسة البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان / صورة: AFP
29 فبراير 2024

وافقت الدول الأعضاء بالبرلمان الأوروبي، للمرة الأولى، على "وقف فوري ودائم لإطلاق النار" في قطاع غزة.

وصدّقَت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي الثلاثاء، على تقرير عام 2023 حول "وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاهه" بأغلبية 265 صوتاً مقابل رفض 253 صوتاً وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.

وأضيفت إلى المادة 62 من التقرير عبارة "الدعوة إلى وقف فوري و دائم لإطلاق النار في غزة"، بناءً على طلب أعضاء المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي.

وجاء في التقرير الجديد المنقح والموافَق عليه، أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي مدعوُّون، على وجه الخصوص، إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، لضمان وصول الغذاء والماء إلى الجميع بلا انقطاع".

وفي القرار المتبنَّى في 18 يناير/كانون الثاني، كان "الوقف الدائم لإطلاق النار" مشروطاً بالإفراج عن جميع السجناء وتجريد حماس من السلاح.

وفي جلسة الجمعية العامة بشأن التقرير المعني، انتقد عديد من النواب عدم إدراج غزة في التقرير، واتهموا الاتحاد الأوروبي بترك إسرائيل بلا عقاب على الرغم من الجرائم التي ارتكبتها.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عن عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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