قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدتين جنوبيّ لبنان، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على ثلاث دفعات على بلدتَي صديقين وكفرا (أكثر من 10 كم عن الحدود)، ما أدى إلى سقوط شهيدين من كفرا، إضافة إلى 14 إصابة بين جروح وحالات اختناق".

وأورد الدفاع المدني اللبناني مقتل رجل وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة كفرا جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء أن مقاتلاته الحربية "قصفت منصة إطلاق صواريخ استخدمها حزب الله في قصف منطقة كريات شمونة".

وأضاف أنه استهدفت كذلك "بنى تحتية لحزب الله في مناطق إبل السقي (قضاء مرجعيون)، وبنت جبيل (قضاء بنت جبيل)، ويارين (قضاء صور)".

وقالت كتائب القسام-لبنان في بيان إنها قصفت أهدافاً عسكرية شمال إسرائيل "برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد"، ويتعلق الأمر بـ"مقر قيادة اللواء الشرقي 769 معسكر غيبور وثكنة المطار في بيت هلل شمال فلسطين المحتلة".

وقالت القناة 12 العبرية إنه أُطلِقَ 14 صاروخاً الأربعاء من لبنان على بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وأضافت الإذاعة أنه اعتُرض صاروخ واحد، فيما سقط آخر على مبنى في كريات شمونة بلا إصابات، بالإضافة إلى سقوط صاروخين في منطقتين مفتوحتين بلا إصابات ولا أضرار.

وأفادت بأنه انطلقت صافرات الإنذار في عدد من بلدات شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامناً مع قطاع غزة"، مما خلف قتلى وجرحى في الجانبين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".