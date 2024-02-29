سياسة
3 دقيقة قراءة
جنوب لبنان.. قتيلان بغارة إسرائيلية والمقاومة تستهدف موقعين عسكريين
شنّ جيش الاحتلال غارات استهدفت بلدتين جنوبيّ لبنان أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، فيما أعلنت كتائب القسام-لبنان قصفها أهدافاً عسكرية شمال إسرائيل برشقتين صاروخيتين.
جنوب لبنان.. قتيلان بغارة إسرائيلية والمقاومة تستهدف موقعين عسكريين
دخان متصاعد جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوبي لبنان / صورة: Reuters
29 فبراير 2024

قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدتين جنوبيّ لبنان، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

وقالت الوكالة في بيان مقتضب إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على ثلاث دفعات على بلدتَي صديقين وكفرا (أكثر من 10 كم عن الحدود)، ما أدى إلى سقوط شهيدين من كفرا، إضافة إلى 14 إصابة بين جروح وحالات اختناق".

وأورد الدفاع المدني اللبناني مقتل رجل وزوجته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة كفرا جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء أن مقاتلاته الحربية "قصفت منصة إطلاق صواريخ استخدمها حزب الله في قصف منطقة كريات شمونة".

وأضاف أنه استهدفت كذلك "بنى تحتية لحزب الله في مناطق إبل السقي (قضاء مرجعيون)، وبنت جبيل (قضاء بنت جبيل)، ويارين (قضاء صور)".

وقالت كتائب القسام-لبنان في بيان إنها قصفت أهدافاً عسكرية شمال إسرائيل "برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد"، ويتعلق الأمر بـ"مقر قيادة اللواء الشرقي 769 معسكر غيبور وثكنة المطار في بيت هلل شمال فلسطين المحتلة".

وقالت القناة 12 العبرية إنه أُطلِقَ 14 صاروخاً الأربعاء من لبنان على بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وأضافت الإذاعة أنه اعتُرض صاروخ واحد، فيما سقط آخر على مبنى في كريات شمونة بلا إصابات، بالإضافة إلى سقوط صاروخين في منطقتين مفتوحتين بلا إصابات ولا أضرار.

وأفادت بأنه انطلقت صافرات الإنذار في عدد من بلدات شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفاً مع جيش الاحتلال الإسرائيلي "تضامناً مع قطاع غزة"، مما خلف قتلى وجرحى في الجانبين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us