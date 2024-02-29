لا تزال مسألة عودة الفلسطينيين النازحين إلى شمال قطاع غزة، من المسائل العالقة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وبحسب قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، فإن الوفد الإسرائيلي المكوَّن من ممثلين عن جهازَي الموساد والأمن العامّ (شاباك) والجيش، سيعود من الدوحة الخميس.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي مساء الخميس، لبحث التطورات التي سيطرحها أمامه وفد التفاوض.

وبحسب القناة، فإن "الوسطاء" نقلوا خلال الأيام الأخيرة "رسائل مشجعة" إلى إسرائيل، مفادها أنهم يقدرون أنه ستُعقَد صفقة قبل حلول شهر رمضان (11 مارس/آذار المقبل).

عودة النازحين للشمال

وأشارت "كان" إلى أن أحد العوائق التي لا تزال تخيم على المفاوضات، مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وأوضحت: "حتى الآن لا حل لهذه المسألة الأكثر أهمية في المفاوضات، إذ ترفض إسرائيل شروط حماس حول شمال القطاع، وهو أمر أكثر إشكالية من السجناء (الأسرى) الذين تريد حماس إطلاق سراحهم في إطار الصفقة".

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمِّه، قوله إن وفد تل أبيب لا يزال ينتظر رد حماس، وسوف يعود إلى إسرائيل الخميس مع مزيد من التفاصيل الممكن من خلالها اتخاذ القرار.

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل وافقت خلال المفاوضات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، على السماح بعودة تدريجية للسكان إلى شمال غزة، للنساء والرجال الذين ليسوا في سن التجنيد، فيما تشترط حماس عودة غير مشروطة لجميع سكان الشمال.

ونقلت الصحيفة مساء الأربعاء عن مصادر إسرائيلية مطّلعة، قولها: "نعمل الآن على الأعداد (المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين المتوقع إطلاق سراحهم)، وموضوع انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع، ووقف إطلاق النار".

في سياق متصل، أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، استمع خلاله إلى تقييمه لمفاوضات إطلاق المحتجَزين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أوستن وغالانت بحثا الحاجة الملحَّة إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وناقشا أيضاً الحاجة إلى فتح طرق جديدة لإيصال المساعدات إلى شمال القطاع.

وفي وقت سابق نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن في البيت الأبيض قلقاً متزايداً من تهديد حدوث مجاعة في قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن إدارة جو بايدن تدرس إسقاط المساعدات الإنسانية جوّاً على القطاع مع تزايد صعوبة توصيلها برّاً.

وثيقة باريس

ومساء الثلاثاء كشفت القناة "13" العبرية عن فحوى "وثيقة باريس" بشأن صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت القناة إن الوثيقة "تتضمن أساساً تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة المتبلورة، التي حظيت بموافقة إسرائيل".

وتمتدّ المرحلة الأولى لـ40 يوماً، يسود خلالها وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب الوثيقة، سيُطلَق في المرحلة الأولى سراح 40 محتجَزاً، بينهم 15 شخصاً (فوق 50 عاماً)، و13 مريضاً، و7 نساء، إضافة إلى 5 مجندات.

في المقابل تنصّ الوثيقة على إطلاق سراح 404 أسرى فلسطينيين، بينهم 15 أسيراً محكوماً عليهم بالسجن لفترات طويلة، و47 أُفرجَ عنهم في صفقة شاليط (عام 2011) وأعادت إسرائيل اعتقالهم لاحقاً، بحسب المصدر ذاته.

ولن تنطبق الترتيبات المتفق عليها في المرحلة الأولى من الصفقة المقترحة على المرحلة الثانية التي ستخضع لمفاوضات منفصلة لاحقاً.

كما تنصّ الوثيقة، بحسب القناة، على زيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتحقيق هدف دخول 500 شاحنة من المساعدات إلى غزة يومياً في نهاية المرحلة الأولى.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مسؤول غربي لم تسمِّه، أن الوثيقة صاغتها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الأربعاء عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.