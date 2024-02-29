استُشهد شاب فلسطيني الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك شرقيّ نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بـ"استشهاد الشاب بشار نهاد حنني عقب إصابته برصاصة في البطن، نُقل على أثرها إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، حيث أُدخلَ غرفة العمليات مباشرة قبل أن يُستشهد".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك ودهمت عدداً من منازلها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأضاف الشهود أن فلسطينيين في البلدة رشقوا بالحجارة قوات الجيش التي استخدمت الرصاص الحيّ والمعدني خلال تفريقهم، ما أدى إلى إصابة الشاب حنني، ليُعلَن استشهاده لاحقاً.

وباستشهاد حنني في بيت فوريك، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 411 حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

اعتقالات واقتحامات متواصلة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمته بلدات ومدناً في الضفة الغربية وتشديد الإجراءات العسكرية وتعطيل حركة المواطنين واعتقالهم.

ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ودهمت عدداً من البيوت وفتّشتها قبل أن تعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل.

أما في رام الله، فاقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمالي المدينة وسط الضفة، واعتقلت الأسير المحرر صالح حسونة بعد مداهمة منزله وإطلاق النار عليه وإصابته في القدم.

كما شهدت بلدة عزون شرق قلقيلية، وقرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وغيرهما من بلدات الضفة، اقتحامات لقوات الاحتلال دهمت خلالها منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية.

​​​​​​​ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّدت قوات الاحتلال عملياتها في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة​​​​​​​.