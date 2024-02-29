أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجدداً عن تَطلُّع بلاده إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وقال زيلنسكي في كلمة خلال قمة "أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا" في العاصمة الألبانية تيرانا الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي والناتو قدّما أطول وأقوى فترة من الأمن والتنمية الاقتصادية لأوروبا.

وتابع: "جميعنا نستحقّ بالتساوي أن نكون جزءاً من المجتمَعَين الأوروبي والأطلسي".

"لسنا طرفاً في الحرب"

في المقابل أكّد المستشار الألماني أولاف شولتز في رسالة مصورة، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليس طرفاً في الحرب الروسية-الأوكرانية، ولن يكون طرفاً فيها.

وأضاف: "لا نريد أن تتحول حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو). ونحن نتفق مع جميع حلفائنا بشأن هذه المسألة".

مع ذلك، أشار شولتز إلى أن بلاده ستزيد الدعم لأوكرانيا بالتعاون مع الشركاء والحلفاء.

ولفت إلى أن الجيش الأوكراني بحاجة ماسَّة إلى مزيد من الذخيرة والأسلحة، بخاصة للدفاع الجوي.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلِّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخُّلاً" في سيادتها.