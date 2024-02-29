سياسة
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حرب غزة تتصدر جدول أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القادة المشاركين في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث" سيناقشون تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة بـ"جدية وحسم".
حرب غزة تتصدر جدول أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث
منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث / صورة: AA
29 فبراير 2024

تستضيف مدينة أنطاليا التركية من 1 إلى 3 مارس/آذار القادم، منتدى دبلوماسياً لمناقشة عدة قضايا، على رأسها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وينعقد "منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث" تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في منع الأزمات"، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان الاثنين، إلى أن القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية ستكونان على جدول أعمال القادة الذين سيحضرون المنتدى، لمناقشتها بـ"جدية وحسم".

كان مبعوث تركيا لدى الأمم المتحدة غوفين بيجيك قال الاثنين إن "النظام الدولي فشل أخلاقياً وسياسياً في غزة، فيما تستعد إسرائيل لمهاجمة مدينة رفح، الملجأ الأخير المتبقي لمئات آلاف المدنيين والعمود الفقري لإيصال المساعدات الدولية".

وأضاف المسؤول التركي خلال تظاهرة تضامنية مع فلسطين في جنيف حيث يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعه: "يجب أن نبقى متّحدين ونتابع قضية غزة في المحافل الدولية. ويجب أن نبقى متحدين في ممارسة الضغط على قوة الاحتلال، والتعامل مع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية وتقديم التوجيه والدعم لنظام الأمم المتحدة، بدءاً بوقف دائم لإطلاق النار".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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