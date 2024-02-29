لاقت هتافات جماهير الزمالك المصري في قاعة "اتحاد الشرطة" بالعاصمة القاهرة، ضد تفاوض إدارة النادي حول صفقة رعاية شركة "كوكاكولا" ترحيباً كبيراً وإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ورفعت "وايت نايتس" المشجّعة للزمالك في أثناء نهائي السوبر المصري للكرة الطائرة مع الأهلي، الثلاثاء، هتافات تقول: "مشروب الدم مش عايزين.. في المقاطعة مكملين"، وفق لقطات فيديو جرى تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

ووصفت الجماهير التي هتفت بصوت موحد المشروب الغازيّ التابع للشركة الأمريكية بأنه "الدم"، رافضة الأموال التي ستجلبها الصفقة للنادي، في إشارة إلى دعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وخصّت جماهير الزمالك شركة "كوكاكولا" للمشروبات الغازية بالهتافات إثر تداول تقارير عن قرب اتفاق رعاية تقدمه الشركة للنادي المصري العريق.

وتواجه منتجات الشركة الأمريكية مقاطعة شعبية واسعة في مصر وكذا عدد من دول العالم، إذ تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلِّفةً عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال.

وتُعرف جماهير الأندية المصرية بدعمها لفلسطين وتضامنها مع غزة طيلة العدوان الإسرائيلي المدمر.

وكتبت "وايت نايتس" بياناً على صفحتها الرسمية على منصة إكس قالت فيه: "مِن داخل نادي الزمالك؛ هذا الكيان الذي كان دائماً وأبداً صاحب المواقف الوطنية بجانب وطننا وجانب القضية الفلسطينية".

وأضاف: "نحب أن نقول كما كُنا دائماً إن قلوبنا مع فلسطين وأهالينا في غزة وما يتعرضون له، ونأمل مِن الله -عزّ وجل- أن يزيح هذه الغمة ويحفظ أهالينا ويرحم الشهداء وتعود الأرض إلى أصحابها وهُم سالمون".

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة​​​​​​​.