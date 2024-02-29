سياسة
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الحادي عشر منذ 7 أكتوبر.. استشهاد أسير فلسطيني جديد بالسجون الإسرائيلية
استشهد أسير فلسطيني جديد بعيادة سجن الرملة الإسرائيلي، ما رفع عدد المعتقلين الذين استشهدوا إلى 11، منذ بدء العدوان الحالي على قطاع غزة.
الحادي عشر منذ 7 أكتوبر.. استشهاد أسير فلسطيني جديد بالسجون الإسرائيلية
استشهاد أسير فلسطيني جديد في السجون الإسرائيلية / صورة: AA
29 فبراير 2024

استشهد أسير بعيادة سجن الرملة الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 11، حسبما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس.

وقال النادي في بيان: "استشهاد الأسير المصاب بالسرطان عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي (22 عاماً) من بلدة كفر عين قرب رام الله (وسط الضفة الغربية)".

وأوضح أنه "جرى الإعلان عن استشهاده بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن الرفاعي اعتقل بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2022.

وأكدت مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس "العزل والتجويع والإهمال الطبي" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات "انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع بدء العدوان على قطاع غزة، صعّدت إسرائيل عملياتها بالضفة الغربية المحتلة مخلِّفة مئات القتلى وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلاً وفق هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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