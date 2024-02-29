سياسة
3 دقيقة قراءة
يحاصرون المعابر.. إسرائيليون يحاولون منع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة
أكدت وسائل إعلام عبرية منع إسرائيليين يمينيين دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، من خلال معبر كرم أبو سالم، بينما أفادت باقتحام متطرفين آخرين معبر بيت حانون خلال مظاهرة تطالب بعدم إيصال المساعدات إلى القطاع.
يحاصرون المعابر.. إسرائيليون يحاولون منع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة
إسرائيليون يمنعون تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة عند معبر كرم أبو سالم / صورة: Reuters
29 فبراير 2024

كشفت وسائل إعلام عبرية عن منع إسرائيليين من اليمينيين المتطرفين وأقارب محتجزين في غزة، الخميس، مرور شاحنات مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي بات ربع سكانه على حافة المجاعة.

ويتزامن هذا المنع المتكرر مع تجاوز عدد الشهداء في غزة 30 ألفاً، معظمهم أطفال ونساء، حسب مصادر فلسطينية، جراء حرب إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "أغلق المتظاهرون معبر كرم أبو سالم (جنوبي إسرائيل) ومنعوا دخول شاحنات المساعدات إلى غزة".

وأظهر مقطع فيديو متداول أن عدد المتظاهرين لم يزد على 15، وقد رفعوا العلم الإسرائيلي وصور أسرى إسرائيليين، بينما حضر جنود قرب مدخل المعبر، وكانت الشاحنات متوقفة.

اقتحام معبر بيت حانون

كما اقتحم إسرائيليون، معبر بيت حانون (إيريز) على الحدود مع قطاع غزة، خلال مظاهرة تطالب بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يواجه مجاعة متفاقمة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ "عدداً (لم تحدده) من المتظاهرين ضد إدخال المساعدات إلى غزة، اقتحموا حاجز إيريز، على الحدود مع قطاع غزة، وعبروا إلى القطاع، مخالفين تعليمات الجيش الإسرائيلي".

وأشارت الهيئة، إلى أنّ "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المتظاهرين الذين عبروا إلى أراضي القطاع"، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ويربط غزة بإسرائيل معبر بيت حانون، المخصص لمرور الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) لمرور البضائع.

وخلال الشهر الأخير، وفي أكثر من مناسبة، حاول ناشطون إسرائيليون متطرفون إعاقة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة عند حاجزي بيت حانون وكرم أبو سالم، رغم إعلان المكانين منطقة عسكرية مغلقة من الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن المساعدات تأتي من الخارج وتُنقل من خلال إسرائيل التي أعلنت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إغلاق المعابر إلى غزة.

وحذرت منظمات حقوقية وأممية من تداعيات انخفاض كبير في عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة منذ بداية فبراير/شباط الجاري.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us