سياسة
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"لأول مرة".. أردوغان: ناتج تركيا المحلي يسجّل تريليوناً و119 مليار دولار
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس في تجمع انتخابي بولاية أيدن غربي البلاد، أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سجّل للمرة الأولى تريليوناً و119 مليار دولار.
"لأول مرة".. أردوغان: ناتج تركيا المحلي يسجّل تريليوناً و119 مليار دولار
الرئيس أردوغان خلال مشاركته في تجمع انتخابي بولاية أيدن غربي البلاد / صورة: AA
29 فبراير 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سجّل للمرة الأولى تريليوناً و119 مليار دولار.

وأضاف أردوغان في تجمع انتخابي بولاية أيدن غربي البلاد تطرق فيه إلى إعلان هيئة الإحصاء التركية الخميس أرقام النمو لعام 2023، أن الاقتصاد التركي "حقق نجاحاً مهما جداً العام الماضي بنموه 4.5% رغم الزلزال والسلبيات الأخرى".

ونوّه بنجاح الاقتصاد التركي عبر النمو 14 ربعاً متتالياً، لافتاً إلى أنه "بهذا المعدل، أصبحت الدولة الأسرع نمواً بين الدول الأوروبية".

ووفق هيئة الإحصاء التركية، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 75% في 2023 وفق طريقة الإنتاج مقارنة بالعام الذي قبله.

يُشار إلى أن تركيا تشهد انتخابات محلية في 31 مارس/آذار المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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